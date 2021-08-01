美国务卿布林肯将出席五个东盟部长会议

美国国务院7月31日通过声明宣布，国务卿布林肯（Antony Blinken）将于8月2日至6日期间参加五个与东盟有关的部长视频会议，并就紧迫的地区和国际议题与东盟同事们进行接触。

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这些会议分别是美国-东盟部长会议、东亚峰会部长会议、东盟地区论坛部长会议、湄公河-美国伙伴关系部长会议和湄公河之友部长会议。声明称，“在这些会议期间，国务卿将就紧迫的地区和国际议题同印太地区各地的领导人进行接触。国务卿将重申美国对东盟中心地位的承诺，并与东盟和国际合作伙伴合作，共同打击新冠疫情，支持经济复苏。”

就布林肯与东盟的互动，声明续指，“国务卿还将提高采取大胆行动处理气候危机的重要性。他将重申，美国与国际社会站在一起，共同捍卫海洋自由和国际法，包括《联合国海洋法公约》在内。他将对缅甸军事政变表达严重关切，呼吁东盟采取联合行动去敦促（缅甸）军方终止暴力，释放所有被不公正逮捕的人，恢复缅甸通向民主的道路。”

就在一天前，美国副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)的发言人证实，她将于下月对新加坡和越南进行访问。声明说，“哈里斯将与两国政府就共同关心的问题进行接触，包括地区安全、全球应对新冠疫情、气候变化和我们推动基于规则的国际秩序的共同努力”。美副总统首席发言人桑德斯(Symone Sanders)称，“即将展开的访问延续这样的努力---加深我们与东南亚的接触。”