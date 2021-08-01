菲律宾外长将于东盟会议提及南海问题

据菲律宾最大广播电视公司ABS-CBN8月1日报导，菲律宾外交部长洛钦（Teodoro Locsin, Jr.）在下周一开始参加为期5天的东盟部长会议时，将提及新冠疫苗派发和南中国海的问题。

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菲律宾外交部通过声明表示，这些“菲律宾在东盟的优先事项”，包括从新冠疫情中恢复，将由外长洛钦在8月2日至6日的第54届东盟外长会和相关会议上提出。声明称，“预计外长们将讨论针对大流行病的应对和恢复，以及其他国际和区域问题”。报导指，在4月份的东盟领导人会议上，由10个成员国组成的区域集团就应对新冠疫情“重申了我们对落实《东盟全面复苏框架》实施计划的承诺”。

东盟轮值主席国、文莱苏丹和国家元首哈桑纳尔•博尔基亚（Hassanal Bolkiah ）在声明中说，“我们欢迎利用新冠疫情东盟应对基金尽快为东盟人民采购疫苗的决定”。声明续指，“我们也欢迎文莱最近宣布分别向新冠疫情东盟应对基金捐款10万美元。”印尼、泰国和菲律宾这三个东盟成员国最近出现了新冠病毒感染率激增的情况。

在海洋问题上，尽管有一个五年前的海牙常设仲裁法院裁定，支持菲律宾在南海仲裁案相关问题上的几乎全部诉求，但中国与菲律宾等国就争议水域的争端却仍在继续且更为明显。

值得一提的是，菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）7月30日与来访的美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)举行会谈，并于会后宣布总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）决定恢复菲美《访问部队协议》。

菲美《访问部队协议》是两国在1998年签署的重要军事协议之一。协议规定了美方军人、军事相关人员以及军事装备进入菲律宾的条件、活动范围以及可获得的便利，其中包括双方举行军事演习的相关内容。