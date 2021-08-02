日本紧急事态宣言扩至6都府县

连续4天新增新冠确诊病例破万，为因应日趋严峻的疫情，当局宣布从8月2日起，紧急事态宣言从东京都与冲绳两县扩大至大坂府及首都圈3县等共6地，至8月31日为止。此外，厚生劳动省还正在研议2022年为民众接种第3剂疫苗，以防止变异株扩散。

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综合日本媒体报导，日本全国1日新增1万177人感染中共病毒，东京都则新增3058人确诊，虽然与7月31日创纪录的4058人相比确诊人数降低了1000人，但和上个周日相比，增加了1295人。

东京都知事小池百合子1日表示，Delta变种病毒非常强大，呼吁民众暑假期间在家与家人一同防疫，避免出门。针对东京奥运，小池百合子则表示，将确实进行“泡泡防疫”模式，目前确诊的奥运相关人数有半数为日本国内人士，因此将比照海外人士标准，更加确实地推动防疫措施。

为防止疫情扩大，日本政府8月2日宣布将“紧急事态宣言”对象地区，即日起从原本实施的东京都与冲绳县扩大至大坂府、埼玉县、千叶县与神奈川县，一共6都府县。北海道、石川县、兵库县、京都府与福冈县等5道府县，则实施紧急事态宣言前一阶段的“防止蔓延等重点措施”，均至8月31日为止。这些地区呼吁境内餐厅停售酒精饮料。

此外，日本官房长官加藤胜信在今日下午记者会上，还呼吁民众于暑假期间不要返乡和跨县旅游、移动等。

厚生劳动大臣田村宪久表示，传染力较强的Delta变种病毒正在扩散，疫情状况与过去不同，呼吁民众克制从事传染风险高的行为。

日本政府新冠防疫对策分科会会长尾身茂并指出，依据国外的分析，接种疫苗获得的免疫力将在几个月后减少，且仍会确诊，因此接种疫苗也不能完全放心。为防止传染力强的新冠变异株扩散，厚劳省今年7月与美国莫德纳公司（Moderna）及日本代理的武田药品工业公司签约，追加购买5000万剂莫德纳疫苗，并与美国诺瓦瓦克斯医药公司（Novavax）协议，洽购2亿剂疫苗，计划为已接种2剂疫苗的民众加强免疫力，追加接种第3剂疫苗。