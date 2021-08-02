韩国称尚未就与美国联合军演做决定 朝鲜警告演习损害两朝关系

韩国国防部周一（8月2号）表示，目前正与美国就下半年联合指挥所演习保持密切协商，但尚未做出任何决定。此前朝鲜曾警告韩国不要在韩朝关系出现解冻迹象之际举行演习。

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韩国和美国定期举行军演，主要是在春季和夏季，但朝鲜长期以来一直以严厉批评作为回应，称这是战争的预演。据朝鲜中央通讯社报导，朝鲜领导人金正恩的胞妹金与正上周日表示，如果韩国按计划与美国进行联合军事演习，将损害朝韩两国重建关系的决心，为朝韩关系前途蒙上阴影。她说朝鲜将密切关注韩方对8月韩美联合军演做出的决定。

路透社报道， 韩国国防部周一表示，首尔和华盛顿正在就演习进行磋商，但尚未做出任何决定。韩国国防部发言人夫胜粲（Boo Seung-chan）在一次简报会上说，韩方对金与正的声明没有什么可评论的，但关于演习，时间和方法尚未最终确定，” 他补充表示，盟国将在考虑疫情、联合防御态势、计划中的战时作战控制权转移、以及“支持在朝鲜半岛建立持久和平的外交努力”的问题后做出决定。

韩国统一部发言人李种珠当天在记者会上表示，任何情况下都不能让韩美联演引发韩半岛军事紧张，统一部始终基于这一立场，运用智慧灵活应对，今后也将继续朝着这个方向努力。

韩朝在7月27日修复军事通信线路，重启通信联络渠道引发各种猜测，甚至认为有可能借此机会举行第四次韩朝领导人会谈等。之后，韩国统一部30号表示，应推迟定于8月举行的韩美联合军演，但军方坚持如期举行联演的立场。

韩国统一部发言人还说，朝方此前也常在韩美联演前后以官方机构或官员名义发表谈话，通过各种媒体谴责并要求韩美停止联演。因此统一部对于金与正日前的谈话及其发布时间等不予评价。

美国国防部方面当天在接受该社采访时就金与正谈话表示，联演是由韩美两国决定的事宜，任何决策都将经双方协商决定。

韩联社称，据悉，韩美仍在就按计划实施联合军演进行协商，双方计划于8月10日至13日举行预演性质的危机管理参谋训练（CMST），16日至26日举行韩美下半年联合指挥所演习（21-2 CCPT），目前正在为此进行准备，但军演规模和方式等将随疫情形势会有部分调整。

韩朝上月27日修复军事通信线路，有可能借此机会举行第四次韩朝领导人会谈。但金与正上周日通过朝中社发表谈话时对此多出评价称，目前南韩各界对此做出过多解读，甚至提到朝韩领导人会谈的可能性，但这是轻率的判断。她说，韩朝修复军事通信线只是恢复曾一度中断的联络渠道，没有其他意义。