印海军特遣舰队部署南海及西太平洋 首艘国产航母海试

印度国防部8月2日发表声明宣布，为了推行印度的“东方行动”政策（Act East）并加强与友好国家的军事合作，印度海军东部舰队的一支特遣舰队计划从2021年8月初开始在东南亚、南中国海和西太平洋进行为期两个多月的海外部署。此外，印度首艘国产航空母舰 “维克兰特”号（INS Vikrant）4日离开科钦造船厂，前往阿拉伯海开启为期4天的首次试航。

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印度国防部的声明称，“印度海军舰艇的部署旨在强调其行动范围、和平存在以及与友好国家的团结，以确保海洋领域的良好秩序，并加强印度与印度洋-太平洋国家之间的现有联系。”据悉，印度海军特遣舰队的军舰由拉杰普特级导弹驱逐舰“ 兰维杰”号 （INS Ranvijay）、施瓦里克级导弹护卫舰“施瓦里克”号（INS Shivalik）、反潜护卫舰“卡德玛特”号（INS Kadmatt）、小型护卫舰“科拉”号（INS Kora）组成。其中，后三艘是印度本土设计和制造的舰艇，配有多种武器和传感装置。

印度国防部称，“在印太地区的部署期间，该舰队计划与越南人民海军、菲律宾共和国海军、新加坡共和国海军、印度尼西亚海军和澳大利亚皇家海军参加双边演习。此外，它们还将与日本海上自卫队、澳大利亚皇家海军和美国海军一起在西太平洋参加马拉巴尔2021（MALABAR-21）多边演习。”声明称，“印度海军定期向友好国家、印太地区进行部署，以推进总理提出的‘本地区所有人的安全和增长’（SAGAR ）倡议。”

声明续指，“此外，这些活动建立了‘友谊之桥’并加强了国际合作。这些海事倡议加强了印度海军和友好国家之间的协同作用和协调，其基础是共同的海事利益和对海上航行自由的承诺。除了定期停靠港口，特遣舰队还将与友好国家的海军一起行动，以建立军事关系，并在开展海上行动时发展互操作性。”

印方此举是最近几周以来又一外国派航母或军舰前往印太地区。此外，印度首艘本土建造的航空母舰 “维克兰特”号星期三离开科钦造船厂，前往阿拉伯海开启为期4天的首次试航。据了解，“维克兰特”航母的设计工作始于1999年，2009年2月铺设龙骨。2011年12月，“维克兰特”为了给其他舰船腾出船坞而提前下水，随后又返回船坞继续建造。2013年8月，“维克兰特”号正式下水。

这艘航母的建造成本约30亿美元，原定于2014年服役，后来又推迟到2018年，但到现在仍未服役。“维克兰特”号满载排水量为4万吨，舰身长262米，宽62米，最高航速28节，可持续航行8000海里。该航母有一个相当于两个足球场大的甲板，最多可搭载约30架军用飞机。

印度海军发言人在推文中称，“印度感到自豪和历史性的一天，在其杰出的前辈在1971年战争中发挥关键作用的第50年，继承衣钵的‘维克兰特’号今天驶入了她的处女海试。（它是）在印度设计和建造的最大和最复杂的军舰。接下来还有很多。”印度总理莫迪（Narendra Modi）在推特上写道，“由印度海军设计团队设计并由科钦造船厂建造的国产航空母舰‘维克兰特’号今天进行了首次出海航行。一个美妙的印度制造的例子。在这个历史性的里程碑上，祝贺印度海军和科钦造船厂。

印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）称，“国产航空母舰‘维克兰特’号的首次出海是我们对自力更生国防的坚定承诺的真实证明。实现这一历史性的里程碑，不管新冠疫情如何，都显示了所有利益相关者的真正奉献和承诺。印度的一个骄傲时刻。”

另据半岛电视台调查小组获得的卫星图像、财务数据和实地证据表明，印度在毛里求斯偏远的阿加莱加岛上建造了一座海军设施。据卫星图片显示，距离毛里求斯主岛约1100公里、居民仅有300人的阿加莱加岛上，正在建造两座大型码头和一条超过3公里长的跑道。