塔利班获得5000释放狱犯军力大增

阿富汗和西方官员说，因与塔利班和平谈判，阿富汗政府去年在美国的压力下释放了5,000名前囚犯，这些人已经返回战场，加入塔利班对全国各地城市的进攻。指挥袭击南部重要城市拉什卡尔加的塔利班指挥官就是其中之一。阿富汗当局与美国关系因此紧张。仍然受到美国援助的阿富汗政府军努力击退塔利班的进攻。

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阿富汗全国经受塔利班军事力量反扑形势告急。据华尔街日报今天报道称，指挥袭击阿富汗重要城市的塔利班指挥官是去年在美国施压下从监狱获释的

阿富汗和西方官员说，阿富汗政府去年在美国的压力下释放了5,000名前囚犯，指挥袭击南部重要城市拉什卡尔加的塔利班指挥官就是其中之一。

据阿富汗官员说，这名指挥官名叫Mawlavi Talib，他是阿富汗政府为推动和平谈判而释放的数千名前囚犯之一，这些人已经返回战场，加入塔利班对全国各地城市的进攻。塔利班武装分子的出现使华盛顿和喀布尔之间的关系出现新的紧张。目前，美国支持的阿富汗政府正努力在全国各地击退塔利班的袭击。

美国从阿富汗撤军之前，去年与塔利班签署了一项协议。根据协议，塔利班承诺不允许基地组织(al Qaeda)或其他国际圣战组织利用阿富汗领土攻击其他国家。

作为协议的一部分，美国同意释放5,000名塔利班囚犯，以鼓励塔利班与阿富汗政府谈判并同意停火。