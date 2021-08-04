日防相呼吁国际社会更加关注“台湾的生存”

据英国《金融时报》8月2日报导，日本防卫大臣岸信夫在接受该报采访中呼吁国际社会更加关注“台湾的生存”。他指出，来自国际社会的强大压力，攸关台湾未来是否会被军事对抗所决定。

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日本内阁会议7月13日通过2021版《防卫白皮书》，首度明确指出，稳定台湾局势对日本安全保障和国际社会稳定十分重要。报导提及中国大陆军机近期以来反复进入台海中线台湾一侧等事例。岸信夫说，“我们看到中国采取各种行动来包围台湾。”

岸信夫指出，日本发出的强烈信息是，只有在国际社会要求的情况下，台湾海峡的和平才能得到保证。他称，“国际社会更需要更加关注台湾的生存，而不是中国与台湾之间发生的直接军事冲突。”

岸信夫谈到，东京不打算与台北建立直接军事关系，因为他相信台湾有自卫能力，日本也无意改变与台湾的外交关系现状。岸信夫说，“在保持现有框架的同时，我们希望通过各种倡议，或通过日本和美国之间的意见交流来达成相互理解。”

尽管海峡两岸的军力差距每年都在扩大，岸信夫表示，相信台方有能力保卫自己。他说，台湾正在将其“非对称军事能力”纳入一个“多层次的防御系统”。

此外，作为日本推动国际社会更加关注这一问题的一部分，岸信夫说，日方欢迎欧洲国家在印太地区发挥更大的作用，包括英国“伊丽莎白女王”号航母打击群即将进行的访问。

岸信夫说，“很多国家都对我们建立一个自由和开放的印度洋-太平洋的想法表示同情。通过展示他们在该地区的存在，我们可以一起发出一个关于地区和平与稳定的强烈信息。”

《金融时报》6月初曾独家报导，针对台海两岸可能爆发冲突的情况，美日两国已提高警觉，两国军方以海上救难为由，在南中国海举行联合军演，双方也在钓鱼岛附近海域举行军演，有助于因应台海海峡若出现危机。