欧盟成为太平洋共同体首个常驻观察员

欧盟对外行动署8月4日通过声明宣布，欧盟1日成为了太平洋共同体（the Pacific Community）首个常驻观察员。欧盟表示，这一重要步骤将支持欧盟与太平洋地区伙伴关系的进一步发展，该地区是世界上日益重要的一部分。

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1947年2月6日，当时在太平洋岛国地区有属地和托管地的美国、英国、法国、澳大利亚、新西兰和荷兰6国政府签署了《堪培拉协议》，宣布成立南太平洋委员会（South Pacific Commission-SPC）。1998年更名为太平洋共同体。太平洋共同体至今共有26个成员国，宗旨是促进南太平洋各国（地区）的经济发展、社会福利和进步。与其他国际组织合作，向南太平洋岛国提供经济技术援助。

欧盟对外行动署通过声明表示，“这一重要步骤将支持欧盟与太平洋地区伙伴关系的进一步发展，该地区是世界上日益重要的一部分。它将有助于抓住新的欧洲印度洋-太平洋合作战略所提供的机会，根据新的全球欧洲文书，欧盟与非洲、加勒比和太平洋国家之间的未来协议及其太平洋议定书。这也是在欧盟及其成员国正在敲定蓝绿联盟，并确定2021-2027年财政周期欧盟在太平洋地区合作的优先事项的时刻。”

声明指，“太平洋共同体是欧盟在太平洋地区的主要区域执行伙伴，自2007年以来负责欧盟财政项目组合，总额达2.44亿欧元，特别是在气候变化、可持续发展、复原力、海洋、健康、性别和人类发展领域。”此前，欧盟外长理事会4月19日发布了《欧盟印太合作战略报告》，详细阐述欧盟参与印太地区事务的背景、考量、路径及愿景，突出强调强化印太地区务实合作和影响力扩张。