阿富汗国防部长遭袭击 塔利班宣布承责

塔利班今天声称对周二晚上在喀布尔发生的针对阿富汗国防部长的自杀式袭击负责，该袭击袭击造成8人死亡。塔利班威胁说要对阿富汗政府其他高级官员进行新的袭击。喀布尔民众昨天连夜示威，声援与塔利班作战的政府军。塔利班与阿富汗政府军至少在3个省份进行拉锯战。

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据本台在喀布尔记者Sonia Ghezali报道称，周二晚上，巨大的爆炸声在喀布尔的中心地带响起，火焰喷发，高档的希尔普尔区的一栋七层楼房上空升起了厚厚的黑烟。楼房地是国防部长和一位议员的家。一名自杀式炸弹袭击者在汽车炸弹中炸死了自己。

在近三个小时内，阿富汗特种部队试图赶走企图攻进国防部长和议员房屋的袭击者。在阿富汗安全部队的整个干预过程中，手榴弹爆炸，激烈的枪声和爆炸声不绝于耳。

据阿富汗当局称，国防部长没有受伤。

当天晚上9点，哭声在夜里出现。"阿拉-阿克巴"，从房屋的窗户和屋顶上喊出的人影。在几分钟内，尽管爆炸继续，人们在阿富汗首都的街道上组成了示威队伍。有些人挥舞着黑色、红色和绿色的旗帜，这是阿富汗共和国的颜色。一名网民白天在社交网络上发布了抗议号召，尽管爆炸和枪声直到晚上11点30分左右（当地时间）才停止，但喀布尔人民还是响应了这一号召。他们高呼口号支持与塔利班作战的阿富汗安全部队，塔利班于5月在全国范围内发起了大规模攻势。

据塔利班发言人扎比胡拉-穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在一份声明中说："昨晚（星期二），一队装备有轻重武器的圣战者对国防部长的住所进行了自杀式袭击（...）。"他补充说："这次袭击是针对......喀布尔政府领导人的报复性行动的开始，因为该政府在全国范围内下令袭击与轰炸，杀害平民。”

这是几个月来塔利班声称在喀布尔发生的第一次如此规模的袭击。2020年2月在多哈与华盛顿签署的协议，确定所有外国士兵从阿富汗撤出，以换取至少纸面上阻止塔利班在阿富汗主要城市进行攻击。

8月4日星期三，阿富汗首都的一位警方发言人说，在喀布尔，一枚路边地雷在烈士和伤残者事务部附近爆炸，造成至少三人受伤。

与此同时，塔利班和阿富汗安全部队之间的战斗在三个省会城市继续进行。西部大城市赫拉特的情况就是如此，那里的郊区的战斗已经持续了好几天。该机场在周二被一枚火箭弹击中。同样的事情发生在坎大哈，位于同名省会的郊区，30多年前塔利班运动就在这里诞生。

在南部赫尔曼德省的首府拉什卡尔加，军队在轰炸前要求当地平民、妇孺和伤员离开他们的家。阿富汗人权委员会对平民被塔利班用作盾牌并被卷入叛乱分子和阿富汗军队的战斗中的困境表示震惊。

阿富汗空军进行了空袭，以赶走成功渗透到该城市中心的塔利班。但据说他们躲在居民的家里。通过电话联系的一位居民解释说，他仍然和家人一起藏在地下室里。"他说："我们不能出去，商店都关门了，我们在挨饿。目击者看到他的表弟在回家的路上遭到枪击而死亡。"我们在街上看到有死尸。”

据该报道，自星期二以来，至少有40人丧生。仍在当地的少数人道主义组织正在努力应对紧急情况。位于喀布尔的联合国人道主义事务办公室阿富汗办事处主任伊莎贝尔-穆萨-卡尔森（Isabelle Moussard Carlsen）解释说："医疗合作伙伴、医疗非政府组织仍在当地，继续为民众提供支持。”