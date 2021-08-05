东盟任命缅甸事务特使 美副国务卿与反对派政府代表通话

据东盟8月4日发布的第54届东盟外长会议联合公报显示，东盟轮值主席国文莱任命其外交主管部长艾瑞万(Erywan Yusof)为东盟缅甸事务特使。公报强调，东盟缅甸事务特使的作用是树立各方之间的信任，同时提出解决缅甸危机的“五点共识”实施路线图。此外，美国常务副国务卿谢尔曼（Wendy R. Sherman）当天与在兵变后由反对派成立的缅甸民族团结政府代表欣玛昂（Zin Mar Aung）进行了通话。

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第54届东盟外长会议及系列会议8月2日至7日以视频会议方式举行。东盟成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸。就缅甸局势，东盟外长会议联合公报指，“我们讨论了缅甸最近的事态发展，并对该国的局势表示关切，包括有关死亡和暴力的报道。我们还听取了关于释放包括外国人在内的政治犯的呼吁。我们欢迎缅甸对2021年4月24日东盟领导人会议的‘五点共识’的承诺，并接受及时和全面执行‘五点共识’。其内容包括缅甸各方应停止暴力并保持最大限度的克制；各方应开始进行建设性对话；东盟将任命缅甸事务特使以促进对话进程的调解；东盟对缅甸提供人道主义援助；东盟特使和代表团应访问缅甸。

公报称，“有关各方开始进行建设性对话，以寻求符合人民利益的和平解决方案；东盟主席国特使在东盟秘书长的协助下，促进对话进程的调解；东盟通过灾害管理人道主义救援协调中心提供人道主义援助；特使和代表团访问缅甸，与有关各方会面。”公报表示，“我们欢迎东盟秘书长就‘五点共识’的状况提供的最新信息。我们欢迎东盟轮值主席国任命文莱第二外交部长艾瑞万(Erywan Yusof)为东盟主席的缅甸事务特使，他将在缅甸开始工作，包括在充分接触有关各方的情况下建立信任和信心，并在东盟外长会议之前提供关于执行‘五点共识 ’的明确时间表。我们注意到我们的外部伙伴继续支持东盟在迅速和全面实施‘五点共识 ’方面的努力，特别是在人道主义援助方面。”

东盟十国强调，“我们重申灾害管理人道主义救援协调中心的作用，即按照东盟领导人会议‘五点共识’的规定，向缅甸提供人道主义援助。我们鼓励灾害管理人道主义救援协调中心理事会立即着手制定政策指南，以落实‘五点共识’。” 另据美国国务院周三发表的声明显示，谢尔曼当天与今年2月1日军方发动政变后，成立的缅甸民族团结政府代表欣玛昂（Zin Mar Aung）进行了通话。他们讨论了为使缅甸回到民主道路而正在进行的努力，包括美国对民主运动的持续支持。 此外，双方还讨论了应对缅甸不断上升的新冠疫情感染的努力以及向缅甸人民提供关键的人道主义援助。

缅甸民族团结政府由国务资政昂山素季的民选政府成员和其他反对者组成，过去一个月，由于新冠病毒感染激增，卫生系统不堪重负，缅甸的经济已经崩溃，人道主义危机进一步恶化。与许多邻国不同的是，在拜登政府推动的疫苗援助中，缅甸没有从美国获得新冠疫苗。华盛顿对缅甸军方及其一些商业利益集团实施制裁，并与军方领导的政府几乎没有接触。同样在当天，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）与东盟外长进行了视频会谈，并呼吁他们采取联合行动，敦促缅甸军方结束暴力。布林肯还对东盟就缅甸事务特使的任命表示欢迎。他敦促东盟外长们推动缅甸军政府释放所有被不公正拘留的人，并恢复缅甸的民主之路。

联合国秘书长古特雷斯当天在通过发言人发表的一项声明中，欢迎东盟任命文莱外交主管部长艾瑞万为东盟主席缅甸问题特使。他指出，这一任命是朝着执行4月24日东盟领导人会议通过的五点共识迈出的重要一步。古特雷斯在声明中再次紧急呼吁缅甸军方尊重人民的意愿，避免暴力和镇压行为，并为和平、可持续发展和人权采取行动。他谈到，由于缅甸面临日益增长的人道主义需求和新冠疫情的毁灭性影响，联合国正与国际和区域伙伴，特别是东盟合作，集中努力提供人道主义和救生援助。 古特雷斯再次呼吁确保向有需要的人提供充分和不受阻碍的人道主义援助。