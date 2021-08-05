伊朗新总统今天宣誓就职：面对人民敦促改革考验

伊朗新总统易卜拉欣-莱西于8月5日星期四在议会宣誓就职时正式上任。他必须组建自己的政府以获得议员们的信任。预计这位超级保守派将处理众多问题，尤其是人民期待变革。

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据本台报道说，易卜拉欣-莱西Ebrahim Raissi的选民期望他能迅速作出决定，以帮助他们摆脱越来越多的伊朗人正在陷入的苦难。易卜拉欣-莱西也被认为是解决严重影响国家财政的腐败问题的办法。但另一部分人首先担心的是伊朗的自由会倒退，因为伊朗的自由已经非常有限。而伊朗议会目前正在讨论一项法案，以加强对互联网和社交网络的控制。

在伊朗西南部，胡齐斯坦地区的示威活动于7月中旬开始，那里严重缺水，气温可达 50度。至少已经有10人在镇压中死亡。一些人担心，除非新总统首先倾向于努力赢得大多数人的信任，而这些人在他的选举中投了弃权票，否则情况会变得更严重。

据国际和战略关系研究所研究员、专家蒂埃里-科维尔（Thierry Coville）认为，无论如何，这场示威造反运动将是对易卜拉欣-莱西的一次考验："当局知道，他们决不能重复2019年的经验，即严厉镇压和致使数百人死亡。他们是谨慎的。即使伊朗最高精神领袖甚至说，胡齐斯坦的居民示威是正确的。因此，这将是对莱西的一个考验，因为关乎对他是否信任问题。如果他继续使用镇压--这还是他担任司法部长时的拿手--那么，伊朗民众和政府之间的差距将越来越大。"

对绝大多数伊朗人来说，优先关注还在于：经济形势、失业、通货膨胀甚至青年婚姻。

据本台在德黑兰的记者西亚沃什-加齐采访45岁的专业人士阿里所说，"这不会改变什么。” 他说："情形甚至可能变得更糟。首要任务是解决贫穷，然后是失业。如果他们解决了这两个问题，其他事情就会逐渐得到解决。但不幸的是，他们没有这样做，他们没有考虑这些事情。”

新总统易卜拉欣-莱西Ebrahim Raissi本人对经济形势做出了黯淡的评估，提到了44%的通货膨胀率或高额的预算赤字。这并不预示着局势可能迅速改善。

许多人像阿里一样，对新政府不抱太大期望。据31岁的街头小贩帕萨说，他希望伊朗能与美国关系正常化。他说："我们期望总统能够改善经济状况。年轻人的工作。他必须考虑到单身人士。30或35岁以上的年轻人仍然是单身。他必须为这些年轻人着想。在国际上，如果我们得到与美国的协议，那将是非常好的。

据本台报道说，在国际上，西方焦虑期待美国恢复核协议谈判。最高领袖在易卜拉欣-赖斯就职后立即宣布恢复谈判。在新任美国总统的推动下，他们于4月首次恢复了合作。拜登的外交主管安东尼-布林肯(Antony Blinken)上周回忆说，球现在在伊朗阵营。

据国际和战略关系研究所研究员蒂埃里-科维尔（Thierry Coville）专家对这一问题的可能进展相当乐观。他说，"我认为，美国人已经明白，如果他们继续要求伊朗人就伊朗的地区政策和伊朗的弹道导弹计划展开谈判，他们将不会取得进展。他们已经明白，他们必须首先回到2015年的协议中。在伊朗方面，他们的谈判立场肯定会比前政府更强硬。但他们非常务实：伊朗正处于严重的经济危机中，"强硬派 "非常清楚，如果美国解除制裁，特别是解除石油禁运，这将对伊朗经济和民众有利。因此，我认为他们都想要一个交易。"