印度自制航母下水试航

印度首艘国造航空母舰维克兰特号（INS Vikrant）4日展开海试，该航母长262公尺，连同印度在2004年采购苏联制“高希柯夫海军上将号”（Admiral Gorshkov ）、而后改装的维克拉玛蒂亚号（INS Vikramaditya）航舰，成为印度拥有的第2艘航舰。印度海军透露，海军正在向政府要求兴建第3艘航空母舰。

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据中央社今天报道称，印度首艘国造航舰维克兰特号展开海试。法新社消息说，维克兰特号4日在南部克勒拉省（Kerala）外海展开海试，将成为印度第2艘投入使用的航空母舰。

印度海军表示，印度现在“加入特定国家行列，有能力打造本土设计与制造的航空母舰”，这也是印度政府努力推动 “印度制造”的实际证明。长262公尺的维克兰特号，加入了印度在2004年采购苏联制“高希柯夫海军上将号”（Admiral Gorshkov ）、而后改装的维克拉玛蒂亚号（INS Vikramaditya）航舰，成为印度拥有的第2艘航舰。

印度海军同时表示，正在本土建造44艘船舰与潜舰。海军也正在向政府要求兴建第3艘航舰。

该报道说，中国目前正在建造第3艘航舰。

印度海军2日表示，已派遣4艘船舰前往东南亚、南海与西太平洋，参与越南、菲律宾、印尼、日本、澳洲与美国举行的为期2个月联合军演。该报道称，印度首艘国造航空母舰维克兰特号（INS Vikrant）4日展开海试，印度并派遣舰队与美国等盟友展开联合军演。面对日益扩大的中国势力，印度也努力展现海上武力。