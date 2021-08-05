德国电视一台：东京奥运会强化了中国的国家民族主义

就中国在东京奥运会上的表现以及中国网民的反应，德国多份媒体认为，奥运会在中国被政治化，并强化了中国的国家民族主义情绪。

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德国电视一台表示，东京奥运会对中国领导层来说，具有高度政治性。中国获得的奖牌，被视为是具有国家重要性的成就，来自外国的批评则被愤怒地加以拒绝。从体育的角度来看，中国在东京奥运会上取得了巨大成功。从政治角度来看，与奥运会有关的一切都在中国受到高度重视。德国一位亚洲专家指出，中国正在经历一种激进的民族主义。社交媒体活动促进了这一点。有意思的不是中国有这种民族主义情绪，而是政府允许它如此广泛地传播。

从比赛的第一天起，共产党领导层就对任何不和谐和所谓的批评高度敏感。台湾必须以“中华台北”的名义参加奥运会，不允许播放台湾国歌。两位中国运动员戴着毛泽东像章上台领奖。后者违反了奥运会的规定。经过多方投诉，奥组委已就毛泽东像章的问题与中国奥委会进行了交涉。中方已保证不会再发生类似事件。六个月后，冬季奥运会将在中国北京拉开序幕。中方对比赛的过度政治化，现在就已经可以预见。中国奥委会和奥运会主办团队几乎全部由共产党干部组成。

德国编辑部网络也认为，东京奥运会在中国被广泛地政治化。比赛成了促进国家民族主义的工具。在乒乓球混合双打中国队输给日本队后，一群国家民族主义者在中国社交网络上发出了愤怒的吼声。输给日本这个不共戴天的仇敌，让民族主义者难以接受。中国持续13年的胜利现在被终断，而终结这一胜利的恰恰是这个曾占领中国部分领土并残忍屠杀中国人的岛国日本。

一位网民在微博上要求人们在脑子里不要忘记对日本报仇雪恨。另一位网民则希望日本岛最终沉沦下去。中国民族主义者的愤怒不光针对外国，甚至也针对本国的运动员。一位网民写道，“输给台湾是个耻辱。希望我们没有忘记，台湾人不是我们的兄弟姐妹，而是敌人。”这一在微博上得到众多读者众多的言论，在中国社交媒体上，还算是比较友好的。