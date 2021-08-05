日本将在冲绳县石垣岛部署导弹部队

据《读卖新闻》8月2日报导，日本防卫省已决定在2022财年底前，将陆上自卫队的一支导弹部队部署到冲绳县石垣岛，预计规模为500至600人。此举将使日本自卫队在琉球群岛（南西诸岛）部署的导弹部队总数达到四个，包括冲绳本岛上的部队。

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报导指，该导弹部队新的驻点将包括一个操作地对舰和地对空导弹的单位，以及一个对武装袭击和大规模灾难提供第一时间反应的安全单位。相关费用将被列入下一财政年度的预算申请中。新的驻军将驻扎在石垣岛上的一个闲置高尔夫球场上，远离市区，并将建造包括一个军事建筑、弹药库和训练场等设施。

即将部署反舰和防空导弹的石垣岛距离台湾约270公里，也将是日本在全长1200公里的琉球群岛中部署导弹的第4个岛屿。其他3个部署了导弹的岛屿分别为鹿儿岛县奄美大岛、冲绳本岛和宫古岛，位于通往菲律宾的“第一岛链”上。

报导指，中国军方多年来一直在打造“反介入/区拒止”战略（A2AD），以防止美军在台海冲突时驰援台湾。但是日本强化在西南诸岛的导弹部署，也可以对中国海军在“第一岛链”内实施“反介入/区域拒止”战略进行反制，大大增加美军干预台海冲突的能力。

据悉，石垣市居民中存在反对驻军的声音，这也是此前一次当地市长选举中出现的争议问题，但支持驻军的现任市长中山义隆获胜。该市随后正式宣布接受自卫队部署。

另据共同社报导，日本防卫大臣岸信夫在3日的记者会上，就运用以电磁波干扰对方通信和雷达的车载型网络电子战系统（NEWS）的陆上自卫队“电子战部队”透露称，正在探讨2023年度前后在冲绳县与那国岛的陆自与那国驻地部署。

报导指，此举考虑到应对在琉球群岛附近加强活动的中国。有关向冲绳县石垣岛部署陆自地对空和地对舰导弹部队、警备部队的计划，岸信夫称力争最晚2023年度实现部署。