美印太司令：美国衰落的说法没有事实依据

美国印太司令部司令约翰∙阿奎利诺（John C. Aquilino）8月4日在出席活动时表示，美军在印太地区的重要任务是确保整个地区的和平与繁荣，并称“我们必须确保台湾的现状保持不变”。他强调，“美国仍然拥有世界上最强大的军队，所谓美国衰落的说法没有事实依据。”

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阿奎利诺当天出席了阿斯本安全论坛（Aspen Security Forum），并以“来自美国印太司令部的观点”为题作出了发言。阿奎利诺说，“我们当然关切地看待我们所看到的来自北京的许多行动。”他称，“我认为我最关注的当然不是那些说出的话，而是我们所看到的行动。”阿奎利诺说，例如，中国在香港的行动令人担忧，其违背了1997年与英国政府达成的《中英联合声明》中保证香港自治的承诺。

阿奎利诺称，“这些行动与北京方面关于遵守现有协议的言论完全脱节。”他说，“如果你看一下印度的边境，我们也看到了类似的行动；我们对此表示关切。如果你看一下与新疆维吾尔人有关的行动，以及对我们所相信的--尊严、尊重和人权--的侵犯，我们对这些行动表示关切。”他续指，美国印太司令部同样对北京在南中国海的主权声索加以关切。

阿奎利诺称，这些主张干扰了该地区所有国家的福祉和繁荣。他称，“我们关切地看待（中国）对整个南中国海的非法主张--直接和消极地影响到该地区所有国家的生计，无论是捕鱼还是获取自然资源。”他补充说，“这些事情使我相信，我们必须现在就执行一体化威慑，而且要有紧迫感。”

美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)此前曾表示，“一体化威慑意味着使用我们工具箱中的每一个军事和非军事工具，与我们的盟友和伙伴步调一致。一体化威慑是指利用现有的能力，建立新的能力，并以新的和网络化的方式部署这些能力；所有这些都是针对一个地区的安全形势，并与我们的朋友建立日益密切的伙伴关系。”

阿奎利诺说，有10个国家与南海相邻，还有许多国家依靠南海与所有这些国家进行贸易。他指出，所有国家的繁荣都取决于继续自由进入那里的水域。阿奎利诺说，大约有三分之一的液态天然气和四分之一的全球贸易通过南海，周边国家也依赖该海域的资源，如渔业。他说，“这对所有国家都至关重要；对整个南中国海的非法主张威胁着所有这一切。当我们谈论南中国海时，理解其重要性是至关重要的”。

阿奎利诺说，美国部分地通过印太司令部与该地区的盟友和伙伴合作，以减轻南海的紧张局势。他称，“我们花了很多时间与我们的盟友和伙伴合作，以确保基于规则的国际秩序得到维护，非法的主张不会不受挑战。但中方最近刚刚单方面重新命名了该地区的80个地理特征，并提出了相应的固有要求。这与该地区所有国家所期望的、所相信的，以及他们维持繁荣所需要的东西背道而驰。”

阿奎利诺说，美国在太平洋地区开展活动至今已超过80年，并将继续这样做，包括为了维护商定的基于规则的国际秩序，美国和所有太平洋国家都依赖这种秩序来确保繁荣。他说，”这种试图重述什么修正主义历史观的主张，正好与那些具有共同价值观的国家所相信的一切背道而驰。我们将在这里运作，确保所有人的航行自由得到维护，我们将维护（该地区）共同繁荣的稳定与和平。”

就台湾问题，阿奎利诺表示，“我们与台湾的接触是为了确保他们能够自卫。”他补充说，“我们在这里是为了确保整个地区的和平与繁荣，我们必须确保台湾的现状保持不变”。阿奎利诺说，“台湾是习主席（政治）遗产的一个重要部分，他已经表达了这一点。但中国在香港、印度、新疆和南中国海的行动比言论更令人担忧。”

当被问到如何评估美国在发生危机时保卫台湾的能力，阿奎利诺强调说，“美国仍然拥有世界上最强大的军队，所谓美国衰落的说法没有事实依据”。另就美日印澳共同参加的四方安全对话机制（Quad），他表示，四国集团是 “以具有共同价值观的国家为基础”，是对主权、法治、海洋自由、人权等有深刻信念的国家组成。他对四方安全对话机制最近的联合军事演习感到“鼓舞”。

阿奎利诺谈到，希望在新冠疫情结束之后，美国将能够参加环太平洋军事演习，这是世界上最大的海上军事演习。他表示，其本人“非常支持额外的多边活动”。