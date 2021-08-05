美国和印尼启动战略对话 华盛顿重申支持《东盟印太展望》

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）8月3日与来访的印度尼西亚外交部长蕾特诺（Retno Marsudi）举行了会谈。会后，双方共同宣布，美国与印尼启动“战略对话”，两国将致力在包括捍卫南中国海航行自由等方面共同努力。此外，布林肯4日参加东盟外长相关会议之际，美国国务院发表声明重申拜登政府对《东盟印太展望》的支持。

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虽然美国和印尼2015年已同意建立“战略伙伴关系”，但布林肯在与蕾特诺共同会见媒体时表示，两国的战略对话关系现在才真正开始。布林肯在会前告诉媒体称，“我非常高兴蕾特诺外长来到这里，并能够启动美国和印尼之间的战略对话。这是几年前商定的事情，但我们现在实际上正在发起和启动。”他说，“印尼是美国的一个强大的民主伙伴。我们在许多不同的方面一起工作。我们非常赞赏印尼在东盟内发出的强有力的声音，美国在东盟的参与度很高，我们非常期待你们明年担任二十国集团轮值主席国。我想我们将有机会讨论这个问题，以及我认为我们国家之间甚至增加贸易和投资的机会，以及我们正在合作的一系列区域问题和挑战。”

蕾特诺说，“我很高兴在印尼和美国这两个战略伙伴之间进行首次战略对话。对印尼来说，我和印尼都致力于推进与美国的双边关系，从健康到联合国可持续发展目标，从教育到经济以及其他方面。”她续称，“我还想转达我们对你们在新冠病毒大流行期间对印尼的支持的最高赞赏。 除了双边关系之外，作为东南亚最大的民主国家，作为东南亚最大的经济体，印尼和美国之间强有力的伙伴关系将是你们在该地区越来越多的参与的关键资产”。蕾特诺说，“而美国是东盟在实施《东盟印太展望》方面的重要合作伙伴之一。我非常荣幸地成为下一任东盟-美国关系的协调员。”

就双方会谈的区域性问题，美国国务院发言人普赖斯(Ned Price)介绍称，“国务卿赞扬了印尼在东盟的领导地位，并强调了解决缅甸危机并使其恢复到民主道路的重要性。布林肯国务卿对印尼即将担任二十国集团轮值主席国表示欢迎，赞扬印尼为支持阿富汗和平谈判所做的努力，并讨论了印尼提高其气候目标的机会。两位领导人承诺在抗击新冠疫情、应对气候危机、促进双边经贸关系、捍卫南中国海的航行自由以及继续在网络安全和预防网络犯罪方面进行合作。”他续指，两国期待着在东南亚、在联合国以及在全世界扩大合作。

此外，布林肯周三还参加了东亚峰会与东盟外长们进行了会谈。普赖斯称，布林肯重申了美国对东盟和东亚峰会的承诺，强调了以东盟为中心的论坛在美国对自由和开放的印度洋-太平洋的愿景中的重要作用。他说，“国务卿和东盟的外长们讨论了支持实施《东盟印太展望》和应对紧迫的区域和国际挑战，包括抗击新冠疫情和维护基于规则的国际秩序。”

布林肯表示，“美国正在重振我们的多边伙伴关系，以推进我们在印太地区的共同繁荣、安全和价值观。”他说，“本周，我很荣幸地代表美国出席了美国-东盟外长年度会议。美国仍然坚定地致力于以东盟为中心的区域架构，我们强烈支持《东盟印太展望》。”布林肯说，“我对我们正在扩大我们强大的战略伙伴关系的方式感到自豪。 美国致力于支持我们东盟伙伴的繁荣，并与东盟合作推进印太地区的和平、繁荣和安全。”