英国与东盟建立对话伙伴关系 英外相：标志向印太倾斜

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）8月5日签署协议，宣布英国成为了过去25年来东盟第一个新的对话伙伴。他称，英国期待着与东盟国家扩大贸易，深化安全合作，并成为印太地区更强大的良善力量。

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据英国外交部介绍，自从英方在2020年6月提交希望成为东盟对话伙伴的申请以来，拉布已经出席了两次英国-东盟部长级会议，并在今年5月的七国集团外交与发展部长会议上接待了东盟主席国代表。拉布周四参加了与东盟各国外长举行的虚拟签约仪式，他们欢迎英国成为东盟的对话伙伴。拉布说，“我很高兴英国今天正式成为东盟集团的对话伙伴，作为25年来的第一个新国家。”他续指，“这是英国向印太地区倾斜的一个里程碑式的时刻。我们与东盟更紧密的关系将有助于创造绿色就业机会，加强我们的安全合作，促进技术和科学伙伴关系，并维护国际法的关键支柱，如《联合国海洋法公约》。”

英国外交部指出，“东盟是一个由印太地区十个成员国组成的有影响力的集团。通过成为对话伙伴，英国将正式与该集团建立关系--包括参加年度外交和经济部长会议以及其他部长级会议。”其续指，“对话伙伴地位使英国处于印太地区的中心。英国将与东盟及其成员合作应对关键的共同挑战，如海上安全和跨国犯罪，通过贸易促进我们的经济，并加强我们在新冠疫情和气候变化等问题上的合作。”

据悉，东盟的GDP总量为3.2万亿美元。在截至2021年第一季度末的四个季度中，英国和东盟之间的贸易总额达到323亿英镑。英国国际贸易大臣特拉斯(Liz Truss)亦指，“这是一个好消息，表明全球英国战略在行动，作为一个独立的贸易国家在世界各地建立更强大的关系。”她说，“随着《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的加入以及与新加坡和越南等国家的交易，这将有助于为英国企业在这个拥有超过6.5亿人口的高增长地区释放机会，使他们能够在英国各地扩张并创造就业机会。”

英国外交部称，这一消息的宣布正值英国在印太地区的防务和安全合作不断增长之际，由“伊丽莎白女王”号航母领衔的英国航母打击群正在该地区航行，并与一系列东盟伙伴完成了一系列接触，并计划在秋季进行进一步互动。今年6月，英国正式宣布开启就《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》与11国成员展开谈判。该协定取消了成员之间95%的关税，其现有的成员包括：日本、加拿大、澳洲、越南、新西兰、新加坡、墨西哥、秘鲁、文莱、智利和马来西亚。其中，新加坡、越南、马来西亚和文莱同样也是东盟成员国。