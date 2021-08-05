菲律宾外长：南中国海问题应根据国际法和平解决

据CNN菲律宾新闻网报导，菲律宾外交部长洛钦（Teodoro Locsin, Jr.）8月2日在出席中国－东盟（10+1）外长会时表示，南中国海的争端应在遵守国际海洋法的情况下以和平方式解决。

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洛钦发言说，“一个和平的南中国海对保护和可持续管理至关重要”。他说，“应根据国际法，包括1982年《联合国海洋法公约》，以及最近的2016年仲裁裁决，和平解决其中的争端，该裁决是精心设计的，不能作为争端的武器；而且对澄清海洋问题最有帮助。” 就南海争端，菲律宾已对中国提出了多项外交抗议，抗议中方船只出现在有争议的水域。中国国务委员兼外长王毅在会上表示，中方将继续履行《南海各方行为宣言》承诺，坚持由直接当事国通过磋商谈判和平解决争议，不采取激化矛盾、扩大分歧的单方面行动，同时深化海洋领域务实合作。

此外，周三发表的东盟外长会议联合公报呼吁各方在进行会使南中国海争端复杂化或升级的活动时保持克制。公报说，“我们进一步重申有必要根据普遍公认的国际法原则，包括1982年《联合国海洋法公约》，寻求和平解决争端。”公报指出，“我们强调了声索国和所有其他国家在进行所有活动时的非军事化和自我克制的重要性，包括2002年《南海各方行为宣言》（DOC）中提到的那些可能使南海局势进一步复杂化和紧张升级的活动。”

值得一提的是，印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）在参加由东盟轮值主席国文莱主办和主持的东亚峰会时表示，“此次峰会显示出不同成员之间在印太问题上的做法日益趋同”。他代表印方强调正在磋商中的《南海行为准则》应与1982年《联合国海洋法公约》完全一致，并指“不应损害非讨论方国家的合法权利和利益”。