美国务卿与韩日外长通话 关注印太地区和平与繁荣

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）8月5日和6日相继与韩国外交部长郑义溶及日本外务大臣茂木敏充进行了通话。布林肯在通话中分别强调了韩美同盟关系和日美同盟关系在促进和平、繁荣的印太地区的重要性。

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美国国务院通过声明介绍称，布林肯在与郑义溶的通话中强调了美韩联盟对促进印太地区和全世界的安全和繁荣的重要性。美方声明称，“国务卿和外长重申了他们对朝鲜半岛完全无核化和建立永久和平的承诺，国务卿确认美国支持朝韩之间的对话和接触。国务卿和外长还讨论了朝鲜最近的事态发展，并同意探讨朝鲜半岛的人道主义倡议。”据韩联社报导，这是自韩朝上月26日恢复通信联络渠道后韩美外长首次通电话。双方在通话中商定，韩美今后将为推动韩半岛实现完全无核化和永久和平取得实质性进展，继续倾注外交努力。

韩国外交部的声明提及，“郑外长和布林肯国务卿都认为今年5月举行的韩美峰会有助于韩美联盟发展成为一个强大、全面和互利的联盟，并赞赏两国不断进行密切的高级别交流和磋商，以全面落实后续措施。”声明指，双方赞赏地注意到韩美在各种场合进行的密切沟通，包括布林肯3月对首尔的访问、5月的韩美峰会和七国集团外长会议，并同意继续进行战略沟通，以进一步推动联盟并在朝鲜半岛问题上取得进展。

就美日外长的会谈，美方声明表示，“布林肯国务卿和茂木敏充外相重申美日联盟是印太和全球和平、安全和繁荣的基石。国务卿和外相讨论了加强合作以应对21世纪的紧迫挑战，包括气候危机。布林肯国务卿还感谢茂木外相对日本举办安全和有保障的奥运会和残奥会的承诺。”日本外务省指，“两位外长重申了他们的承诺，即共同致力于加强美日联盟和实现一个 ‘自由和开放的印度洋-太平洋’。他们还根据本周与东盟有关的一系列外长会议，就地区局势交换了意见。”

另据《产经新闻》报导，日本新任国家安全保障局局长秋叶刚男将从7日开始访问美国，为期四天。届时他将与美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）举行会谈。据悉，这将是秋叶刚男自7月上任以来首次访问外国。报导指，他们将讨论诸如加强日美联盟和合作解决朝鲜绑架日本人等问题。日本官方周五介绍称，会议期间，双方还将讨论如何合作实现 “自由和开放的印度洋-太平洋”愿景、经济安全等问题。双方认为在新冠危机之际，他们同意需要尽快举行面对面的会谈。