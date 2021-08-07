中印两军在拉达克东部高格拉哨所脱离接触

据《印度斯坦时报》等印度媒体报导，印度陆军周五宣布，印度陆军和中国人民解放军已经从有争议的实际控制线（LAC）上的摩擦点之一高格拉哨所（Gogra Post ，又称巡逻点-17A）撤回了双方的前沿部署部队。两军上周举行的第十二轮军长级会谈后取得了突破。

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报导指，8月4日至5日进行的第二轮脱离接触，是在第九轮军长级会谈后，两军于今年2月中旬将各自前线部队和武器装备从班公措地区撤出后近6个月进行的。

印度军方在一份声明中表示，“根据（7月31日第12轮军长级会谈期间达成的）协议，双方已经以分阶段、协调和核查的方式停止了在该地区（PP-17A）的前沿部署。双方的部队现在都在各自的永久基地。”

印方声明称，“作为脱离接触进程的一部分，双方军队已经拆除了他们建立的临时建筑以及盟军的基础设施，这些行动得到了双方的核实。双方已将该地区的地貌恢复到对峙前时期（2020年4月）”。

印方声明称，“这项协议确保了双方将严格遵守和尊重这一领域的实际控制线，并确保不会单方面改变现状。由此，一个更加敏感的对峙领域得到了解决”。声明说，“双方都表示致力于推进谈判，并解决西段实际控制线沿线地区的剩余问题。”

此前，中印两军在莫尔多/楚舒勒会晤点印方一侧举行了第十二轮军长级会谈。声明表示，“在谈判对话解决问题期间，双方同意继续作出有效努力，确保中印边界西段实控线地区局势稳定，共同维护和平与安宁。”