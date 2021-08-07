布林肯在东盟地区论坛上关注中国核武库扩充

自华盛顿方面消息，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）8月6日出席了第28届东盟地区论坛（ARF）视频外长会。他在发言中向与会的各国外长、东盟秘书长和欧盟外交高级代表强调了民主、透明度和问责制在印太地区的重要性。

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东盟地区论坛目前共有27个成员：文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南、中国、日本、韩国、朝鲜、蒙古、印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、东帝汶和欧盟。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）通过声明介绍称，“布林肯国务卿强调了民主、透明度和问责制在印太地区的重要性。他概述了美国为应对新冠疫情所做的努力，包括向全球疫苗免疫联盟（Gavi）提供超过5亿个安全有效的疫苗剂量供‘新冠疫苗获取机制’ （COVAX）分发，以及从美国供应的8000万支疫苗用于帮助有需要的国家，包括为印太地区提供2300万支疫苗”。

普莱斯说，“布林肯国务卿强调，新冠病毒大流行带来的社会影响对妇女和女孩产生了独特的影响，并表示支持对该大流行病采取促进性别平等的方法”。声明称，“布林肯国务卿呼吁中华人民共和国遵守其在国际海洋法下的义务，停止其在南中国海的挑衅行为。他对西藏、香港和新疆正在发生的侵犯人权行为表示严重关切。”

声明称，“国务卿还对中国核武库的快速增长深切关注，这凸显了北京如何急剧偏离其几十年来基于最低威慑的核战略。随后，布林肯部长与其他国家一起呼吁实现朝鲜半岛的完全无核化”。布林肯还敦促所有东盟地区论坛成员国向缅甸军政府施压，要求其结束暴力并支持缅甸人民努力恢复民主治理。