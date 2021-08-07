日外相在东盟地区论坛强调自由开放的印太 关注南海问题

自东京方面消息，日本外务大臣茂木敏充8月6日在出席第28届东盟地区论坛（ARF）视频外长会时表示，在新冠疫情严峻的情况下，维护和加强印太地区的法治、开放、透明和包容原则非常重要。

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东盟地区论坛共有27个成员，包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南、中国、日本、韩国、朝鲜、蒙古、印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、东帝汶和欧盟。

据日本外务省声明介绍，此次东盟地区论坛（ARF）外长会周五以视频形式举行，持续了大约3个小时40分钟。茂木敏充在开场白中表示， “全球疫苗免疫联盟”（GAVI）与日本政府6月2日共同举办了题为“守护同一个世界”新冠疫苗获取机制（COVAX）预先市场承诺峰会，并通过这一渠道向各国提供疫苗。他称，日方还向他国的卫生和医疗部门提供支持，包括发展冷链物流，并将继续领导国际努力，实现公平获得安全有效的疫苗。发言中，茂木敏充还提出，决心广岛和长崎的悲剧决不能重演，因为当天正是76年前美军在广岛投放原子弹的日子。

声明续指，茂木敏充表示，“在新冠疫情严峻的情况下，维护和加强印太地区的法治、开放、透明和包容原则非常重要。”他介绍称，日本将根据去年日本-东盟首脑会议上发表的“关于《东盟印太展望》合作的联合声明”，着手开展形成《东盟印太展望》原则的项目。另就海洋问题，茂木敏充称，“在东中国海和南中国海，以武力改变现状的单边企图仍在继续并不断加剧，日本对此表示强烈反对。” 他强调，“海牙常设仲裁法院2016年（就南海问题）的裁决是最终裁决，对争端各方具有法律约束力；《南海行为准则》（COC）应符合《联合国海洋法公约》（UNCLOS），不应损害使用南海的所有利益攸关方的合法权利和利益。”

就朝鲜问题，茂木敏充称，日本根据2002年9月的《日朝平壤宣言》，通过全面解决悬而未决的关切问题，如遭绑架日本人、核和导弹问题，以及解决不幸的过去，寻求与朝鲜关系正常化的政策仍然没有改变。他指出，日方强烈希望美国和朝鲜之间的对话能够恢复，并推进实现半岛完全无核化的具体行动。他续指，日本首相菅义伟的相关政策没有改变，他决心在没有任何先决条件的情况下直接与朝鲜最高领导人金正恩会面。

茂木敏充会上还对缅甸局势表示关切，认为东盟领导人就缅甸局势达成的“五点共识”是朝着止暴制乱、开启缅甸国内对话迈出的积极一步。当谈到美俄之间的《新削减战略武器条约》的延期问题，茂木敏充称，希望鼓励中国与其他国家携手，继续努力履行其作为核武器国家和国际社会重要参与者的责任，并参与美国和中国之间关于军控的双边对话。他亦指，希望借着东京奥运会的机会，在世界为克服新冠疫情而斗争的同时，将其作为深化全球联系的机会。