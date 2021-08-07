英航母伊丽莎白女王号停靠关岛美军基地

据《星条旗报》8月6日报导，英国皇家海军“伊丽莎白女王”号航空母舰及其打击群周五在美国关岛海军基地停靠。关岛总督卢•里昂•​格雷罗（Lou Leon Guerrero）登舰对航母上的官兵进行了慰问。

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“伊丽莎白女王”号航母打击群指挥官史蒂夫·摩尔豪斯（Steve Moorhouse）准将当天向媒体表示，自5月离开英国以来，该航母编队已经访问了20多个国家。他说，“我们对关岛的访问提供了一个理所当然的休息和娱乐的机会。我们感谢美国海军使用他们的设施，我们期待着探索这个美丽的太平洋岛屿。”

卢•里昂•​格雷罗亲自对该航母打击群进行了欢迎和慰问。关岛海军司令部司令迈克尔·拉基特（Michael Luckett）称，“伊丽莎白女王”号停靠关岛“对皇家海军和美国海军来说都是一个令人难以置信的历史性里程碑”。

美国海军表示，英国官兵在停留期间将遵守关岛海军基地的政策和当地法规，包括应对新冠疫情预防措施。“伊丽莎白女王”号航母打击群在关岛的停留大致结束了其此次海外部署的前三分之一旅程，该航母编队计划在7个半月内航行26000海里，访问40个国家，定于9月抵达日本。