法印澳三边对话将提升至首脑级 首次会议或于G20期间举行

据印度WION新闻网8月8日报导，法国、印度和澳大利亚的三边对话将被提升到领导人级别。据悉，法国总统马克龙、印度总理莫迪和澳大利亚总理莫里森正在考虑举行会晤。报导指，将于今年10月在意大利举行的二十国集团罗马峰会为这一三国间的首创峰会提供了进行的场合。

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这一发展是在三国首次举行外交部副部长级会谈近一年后出现的。法国、印度和澳大利亚于2020年9月举行了首次三方对话。因受到疫情影响，此次会谈通过视频的方式举行。会上，代表们就三大优先事项，即海洋安全、环境和多边主义交换了意见，预期加强合作。随后，今年5月七国集团伦敦外长会期间，法印澳外长借机举行了首次三方对话的外长级会议。

会后，三国发表联合声明指出，“印度、法国和澳大利亚致力于推进其共同的价值观，共同致力于实现一个自由、开放、包容和基于规则的印度洋-太平洋。外长们重申，他们支持法治、航行和飞越自由、和平解决争端、民主价值观以及尊重主权和领土完整。他们重申对东盟中心地位的承诺和对《东盟印太展望》的支持，并注意到其与印度《印太海洋倡议》(IPOI)的互补性。他们欢迎法国决定加入该倡议，在海洋资源支柱方面发挥带头作用，并承认澳大利亚在海洋生态支柱方面的带头作用。”

声明指，“在部长级对话期间，三国就印太地区的战略、安全、经济和环境挑战交流了相互关切。他们承诺共同努力，并承认区域论坛的重要作用，如环印联盟、印度洋海军论坛、东盟、东亚峰会和太平洋岛国论坛。”声明称，“印度、法国和澳大利亚承诺与一系列伙伴合作，在尊重主权和国际法的基础上促进基于规则的海洋秩序。他们肯定了《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的核心地位，以及《联合国海洋法公约》为所有海洋活动提供的法律框架。”

三国外长表示，“同意深化在印太地区的海上安全和安保合作。在这方面，三国部长欢迎在印度洋地区信息融合中心（IFC-IOR）举行的关于海洋领域意识的三边信息共享研讨会，法国和澳大利亚都在该中心派驻了一名联络官，并鼓励三国的人道主义和救灾机构共享信息。”声明也提到，“外长们重申致力于保持接触的势头，包括在领导人一级（举行会议），并将三边合作扩大到新的途径，以确保印太地区所有人的安全、稳定、开放和繁荣。”

2019年发布的《法国印太防务战略》报告指出，法国是印太地区主权大国，如今在该地区有七个海外省和海外领地，国土面积465422平方公里，专属经济区（EEZ）达到900万平方公里，约占法国总1100万平方公里专属经济区总面积的82％。位于印太地区的海外省和海外领地还居住着160万法国公民，地区内国家的法国侨民超过20万人。