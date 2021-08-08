美使馆要求公民立即离开阿富汗 法使馆关闭签证服务

美国驻阿富汗大使馆8月7日发表声明，敦促美国公民立即使用现有的商业航班选择离开阿富汗。声明指，鉴于安全状况和人员减少，大使馆协助在阿富汗的美国公民的能力极其有限，甚至在首都喀布尔也是如此。英国驻阿富汗大使馆也已宣布了类似的决定。英方使馆的一名发言人说，“我们一直都明确表示，安全局势很不确定。”

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由于最近几周塔利班和阿富汗政府军之间的战斗和恐怖主义行动的增加导致安全局势恶化，法国也再次敦促仍在阿富汗的法国公民作出一切必要安排，利用现有的国际商业航空线路尽快离开该国。法国驻阿富汗大使的签证服务已向公众关闭。

阿富汗政府媒体与信息中心主任达瓦·汗·迈那帕尔（Daua Khan Menapal）6日在首都喀布尔遇袭身亡。塔利班同一天表示对袭击负责。阿富汗内政部证实，武装人员周五在喀布尔街头开枪射击迈那帕尔所乘车辆。

阿富汗代理防长比斯米拉·穆罕默迪（Bismillah Khan Mohammadi）3日晚躲过一场袭击。那场枪击和炸弹袭击中，8人丧生，另有20人受伤。塔利班次日宣称将对阿富汗政府高级官员发动更多的袭击，以报复阿富汗政府军和美军对塔利班的空袭。