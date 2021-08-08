轻台卢碧扑台台湾高铁边坡滑落南北交通大动脉中断

卢碧台风的中心，前天沿着大陆东南沿海往东北方前进，从广东进入福建后，突然在泉州转向扑向台湾，昨天在新竹登陆。虽然当时台风已经减弱为热带性低气压，但这个热带低压带来的豪雨，却在台湾中南部地区造成灾害。

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时速300公里的台湾高铁，因严重的边坡土石滑落，苗栗到台中之间双向停驶，台湾南北交通大动脉中断，不得不靠客运展开大规模接驳。这是台湾高铁营运十四年来遭遇最严重的边坡土石滑落事故。

台湾高铁纵贯全台，设计时速350公里，营运时速最高300公里，高铁沿线都设有「灾害告警系统」(DWS)，昨天上午8点07分，在苗栗通霄路段测到「入侵告警」的讯号，高铁立刻成立紧急应变中心，分析是大雨导致边坡滑动，土石入侵，起先还维持单线通车，但崩塌范围持续扩大，可能危害到列车的安全，因此从中午12点起，苗栗到台中之间双线停驶，并立即展开抢修。

这次土石入侵高铁路线，影响范围几乎是全天的八十列列车，旅客叫苦连天，交通单位紧急调动九十辆巴士在苗栗和台中两站展开大规模接驳，旅客行程至少延误两小时以上。到今天记者截稿为止，苗栗到台中之间，双线仍未抢通，仍只能维持单线双向行驶。路线和高铁大致平行的台铁紧急加开对号列车，在苗栗和台中之间增加停靠站，以缓和父亲节的旅客压力。

铁道专家昨天对台湾高铁的应变都表示肯定，但也建议后续必须做边坡大体检，及早因应极端气候所导致的行车事故。

另外高雄市昨天24小时累积雨量超过630毫米，桃园区造价两亿元新台币，启用仅四年的「明霸克露桥」瞬间被洪水泥流冲垮，所幸当时没有人车在桥上。断桥造成山区三个原住民部落与外界隔绝，救灾单位今天起动用直升机载运物资进入灾区空投救援。彰化县伸港乡、南投县信义乡、仁爱乡也都发生道路崩坏和土石流。全台共撤离四千多人，高雄市长陈其迈向总统蔡英文请求国军支持兵力救灾。

台湾中央气象局统计，昨天十二小时之内，全台各地累积总降水量超过39亿立方米，相当于17座德基水库的蓄水量。

这个热带低压通过台湾之后，今天再度增强为轻度台风卢碧，朝向日本移动中。