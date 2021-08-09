日本辛苦成功举办奥运会 菅义伟民意却跌惨

日本首相菅义伟今天在长崎市召开记者会，就8日闭幕的东京奥运会表示“作为东道国尽到了责任。想感谢国民”。就连下届2024年巴黎奥运会组委会主席埃斯坦盖也东京奥运会成功赞扬说，“大概没有哪个城市为举办而做了这么多工作。”并对东京筹备工作之艰难表示慰问，还建议“给适应力发金牌”。不过日本民调没有力挺首相菅义伟，他的支持率创就任以来最低纪录。

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日本尽到举办奥运责任但代价巨大。日本首相菅义伟今天也承认，“作为东道国尽到了责任。想感谢国民”。

据共同社今天报道称，在与看不到终结的新冠疫情作斗争的形势下，超过200个国家和地区的1.1万名运动员汇聚一堂。时隔57年再次在东京举办的奥运会是历史上首个延期一年并采用无观众的“空场”形式的大会，在17天会期中经受了考验。日本实现了在新冠疫情下举行大规模赛事这一空前艰难的工作，尽到了8年前决定举办起一直背负的责任。在此期间，日本国内疫情急剧扩大，如今也并非可以尽情送上祝福的状况。在强烈批评声中强行举办奥运会，伴随着众多代价和痛苦。

“大概没有哪个城市为举办而做了这么多工作。”下届2024年巴黎奥运会组委会主席埃斯坦盖对东京筹备工作之艰难表示慰问，建议“给适应力发金牌”。去年3月决定因新冠疫情延期后，比赛场馆确保和预算计划进行了调整。规模空前的防疫措施无疑是摸索前行。负责实际工作的东京奥组委奥运举办统管中村英正表示，即便在现代奥运100年以上的历史中，也是“运营最艰难的一届”。

开幕前，许多国民半信半疑。然而即便遭遇逆风，相关人士仍然怀着信念。“1980年莫斯科奥运会受到西方各国的抵制，不参赛的运动员十分悲伤。东京奥运会若取消，这一次将让全世界的运动员流泪。”奥组委干部谈及了使命感。

另一方面，新冠疫情让举办奥运会本身成了目的，这也是事实。大部分场馆采用空场形式，与日本前首相安倍晋三提出的“完全的形式”相距甚远。仰望空荡荡看台的奥组委相关人士称“差点流眼泪”。

参加者因防疫措施被要求遵守严格的行动限制，东京街头未见庆典的热闹气氛。经济效应以及向世界宣传日本文化的机会也很少。运营现场有人叹息“遗憾之事堆积如山”。

共同社说，围绕奥运会，日本社会也持续动摇。社交网站（SNS）上意见如潮，男女平等进展落后、政治干预等各种问题如同社会的缩影一般涌出。奥组委的年轻职员指出：“本届奥运会让日本社会的积弊暴露了出来。若能成为日本人重新审视自我的契机，那么在日本举办或许多少有了意义。”这场盛夏的盛典在提出对未来的教训之后落下了帷幕。

奥运会落幕，日本首相菅义伟的支持率创就任以来最低纪录。据路透社今天引述周一公布的调查显示，日本首相菅义伟的支持率自他上任以来首次下滑至30%以下，这表明在新冠疫情反弹的情况下，东京奥运会未能提升他的支持率。

朝日新闻进行的民调显示，大约三分之一的人不赞成举办周日闭幕的东京奥运会，60%的人表示不希望菅义伟继续担任首相。这使他的执政党在今年晚些时候举行的大选中前景黯淡。

在周末进行的民意调查中，菅义伟的支持率下滑至28%，是他去年9月担任首相以来的最低值。

在接受调查的人中，56%的人回答说举办东京奥运会是好事，而32%的人认为这是一个坏主意。

据路透社说，日本的疫苗接种工作进展缓慢，损害了菅义伟的声望。Delta变异毒株的迅速传播导致新的感染病例激增，使奥运会相形见绌。日本总感染病例周五突破了100万大关。