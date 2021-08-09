阿博特：印澳是天然合作伙伴 陆克文：退出四方对话非我决定

澳大利亚前总理，现任英国贸易委员会顾问托尼·阿博特（Tony Abbott）8月9日在《澳大利亚人报》撰文呼吁，因为贸易交易既关乎政治，也关乎经济，“印度和澳大利亚之间迅速达成贸易协议将是民主世界向中国外倾斜的一个重要标志”，同时也会促进两国的长期繁荣。

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曾带领执政联盟担任澳洲总理的阿博特写道，“世界上的‘新兴民主超级大国 ’是我作为总理习惯性地描述印度的方式。随着世界上另一个新兴的超级大国几乎一天比一天变得更加好战，印度尽快在各国中占据其应有的位置符合所有人的利益。而且，由于贸易交易既关乎政治也关乎经济，印度和澳大利亚之间迅速达成协议将是民主世界向中国外倾斜的一个重要标志，同时也会促进我们两国的长期繁荣。”

阿博特称，“印度和澳大利亚是志同道合的民主国家，双方关系一直发展不足，至少在莫迪成为印度总理之前是如此。在莫迪的领导下，印度恢复了四方安全安全对话（Quad）机制，预计在今年年底前将举行首次四方峰会。在莫迪领导下，印度已邀请澳大利亚加入一年一度的‘马拉巴尔’海军演习，印度、美国、日本、澳大利亚以及由英国皇家海军新旗舰‘伊丽莎白女王’号领导的英国访问航母打击群也将很快参加。这将是一次令人印象深刻的力量展示，显示出各民主国家对自由和开放的印度洋-太平洋的承诺。”

阿博特称，“但基本问题是，中国令人生畏的力量是自由世界决定邀请一个共产主义独裁政权进入全球贸易网络的结果。当时的假设是，不断增长的繁荣和更多的经济自由最终也会导致政治自由化。当然，这是我在2014年的观点，当时我们敲定了中国与二十国集团经济体的第一份贸易协议”。他说，“随后，我们对中国的出口确实有所增长，甚至比他们对我们的出口还要快；但目前对澳大利亚煤炭、大麦、葡萄酒和海鲜的反复抵制表明，对北京政权来说，贸易被当作一种战略武器。”

阿博特称，“中国利用西方的善意和一厢情愿的想法，窃取我们的技术，削弱我们的产业；并且在这个过程中，成为一个比老苏联更强大的竞争对手，因为它现在是一个一流的经济体，正在迅速发展与之相匹配的军队；并且正在为争夺台湾而感到兴奋，台湾是一个拥有2500万人口的多元化民主政体，是中国人基因中没有极权主义基因的活证据。”

阿博特称，“这场大流行病用闪烁的霓虹灯显示了世界对中国进口产品的依赖程度，包括在关键的供应链中，可以像水龙头一样开启和关闭。但几乎所有关于中国的问题的答案都是印度。虽然目前没有中国那么富有，但作为一个民主法治国家，作为世界第二大钢铁和医药生产国，以及拥有自己版本的硅谷，印度完全可以在全球供应链中替代中国。”

阿博特认为，“澳大利亚和印度是天然的合作伙伴。我们的部队在加里波利、马来亚和阿拉曼一起作战。现在有将近一百万具有印度背景的澳大利亚人，他们已经很容易地融入了澳大利亚团队。我们的规模和水平足以发挥作用，但并没有大到令人生畏的程度”。他说，“与其他和印度的关系不同，我们不需要经历一段充满矛盾的历史。我们的挑战是克服印度的传统保护主义，以及将贸易谈判视为零和游戏的倾向，以达成一项将使世界对民主更加安全的协议。”

阿博特称，“印度目前是我们的第七大贸易伙伴，每年的双向贸易额约为300亿美元，尽管受到关税的阻碍，而且双方都认为这两个国家并不总是一个做生意的好地方。经过10年的绿色阻挠和法律斗争，阿达尼煤矿终于要从昆士兰向印度出口第一块煤了，但这块煤将被征收2.5%的关税，尽管是印度人拥有和经营”。

阿博特称，“澳大利亚出口到印度的葡萄酒被征收高达150%的关税，澳大利亚出口到印度的羊毛也被征收一系列关税，尽管这些羊毛大部分被作为高质量的印度纺织品重新出口到澳大利亚和更广阔的世界。还有一项双重征税协议，通过在澳大利亚对来自印度的在线服务征税，每年异常地增加了3500万美元，这与其他国家不同。”

阿博特称，“两国现在都在加强其谈判团队，以期至少在今年年底前达成一项‘早期收获’的贸易协议，作为迈向更深层次伙伴关系的一大步。印度已经是澳大利亚的第二大（到目前为止）留学生来源国，但这应该是一个双向的过程”。他说，“根据莫迪总理的‘印度制造’计划，如果印度要取代中国成为规模化的制造业投入来源，澳大利亚可以随时取代中国，成为稀土和其他战略矿物的主要供应来源。随着壮观的基础设施计划的实施，以及全面的私有化，印度应该成为澳大利亚投资基金确保长期稳定回报的地方。”

阿博特称，“随着大流行病加速了世界秩序的变化，澳大利亚为使印度在伟大的民主国家中发挥领导作用而做出的努力也引起了更广泛的共鸣。如果澳大利亚的商界和官场能够像他们长期以来对中国所做的努力一样，与印度建立‘家庭’关系是有可能的，而在中国，特别是在党国体制下，这种关系是不可能的。”

同样曾担任过澳洲总理的工党人陆克文（Kevin Rudd）当天向印度媒体《周日卫报》投书称，有关在其总理任期内澳洲政府破坏了四方安全对话机制的说法是一个“谎言”。他说，提出相关观点的文章“没有提出任何确切的证据或经验来源来支持其不准确和诽谤性的说法。”陆克文表示，澳洲政府是在其保守派前任约翰·霍华德的领导下（John Howard）于2007年作出了退出四方安全对话的决定。

陆克文说，“此外，也没有其他政府愿意推行这一计划。其最大的倡导者日本的安倍晋三在2007年底被福田康夫取代，福田康夫拒绝了安倍晋三对四方安全对话和民主国家联盟的设想”。他说，“美国的布什政府为对抗伊朗和朝鲜的核计划而寻求北京的支持，但其坚持认为不会有 ‘部长级或次部长级’的四方会议。印度总理曼莫汉·辛格明确拒绝了任何四方安全对话，称其‘从未进行过’，他将把印中关系作为‘当务之急’来优先处理。那是在2008年1月10日，在我国政府承认四国首都的共识立场并重申霍华德政府的立场之前几乎一个月。”

目前担任纽约智库、亚洲协会会长的陆克文在文中写道，“至于认为亚洲协会在某种程度上‘过于接近中国’；或特别是基于2018年我应邀在西点军校对美国新兵的一次演讲的观点是可笑的。只要粗略地看一下那篇演讲稿或我在亚洲协会的高级同事的其他书面工作，就会从根本上否定这一主张。此外，即使是对我作为澳大利亚总理的记录进行最粗略的回顾；粗略地阅读一下2009年的《国防白皮书》就足够了；也表明我对中国在印太地区的战略态势采取了残酷的现实主义态度。”

文章结尾，陆克文称，“作为一个热衷于研究中国的人，我相信他也会读到《环球时报》最近的社论，这份中国报纸反映了北京的官方立场，包括它对我对中国外交和安全政策的批评进行的强烈的人身攻击。”