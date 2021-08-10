塔利班要全部拿下阿富汗 美国寻求谈判停火

阿富汗武装组织塔利班对阿富汗北部发动闪电战后，今天已控制6座省会。美国国务院对此表示，美国阿富汗问题谈判代表哈里札德，本周在卡塔尔首都的会谈中，将敦促塔利班停止他们的军事攻击。不过，观察认为塔利班明确占领全国战略，美国的影响可能弱不禁风。

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据法新社今天报道说，武装组织塔利班（Taliban）对阿富汗北部发动闪电战后，今天已控制6座省会，迫使成千上万民众逃离家园，前往相对安全的喀布尔（Kabul）及其他城市。

随着阿富汗境内战事升高，成千上万民众被迫迁徙。许多家庭逃离塔利班新占领的城市，描述落入叛乱分子手中遭到如何残酷对待。

民众拉希马（Rahima）逃离家园后，目前与数百个家庭在首都喀布尔一处公园搭棚露宿。他表示：「塔利班正在打人抢劫。」拉希马还说：「如果某家人有年轻女子或寡妇，他们（塔利班）会把她们强行带走。我们逃离以保护自身名誉。」民众法瑞德（Farid）则说：「我们非常疲惫。」法瑞德从北部昆都兹市（Kunduz）撤离，不愿进一步揭露姓名。

昆都兹市在上周末被塔利班占领，当地居民说，市中心商家已开始重新营业，因为叛乱分子将注意力集中在撤退到机场的政府军身上。

店主哈比布拉（Habibullah）表示：「人们的商店及生意开始营业，但你仍可看到他们眼中的恐惧。」

另一名住在机场附近的居民则说，激烈战斗已持续数日。居民哈西布（Haseeb）说：「塔利班躲在该地区民众家中，政府军对他们展开轰炸。」

塔利班近期频频展开攻势，接连攻下阿富汗多个省会，美国国务院周一对此表示，美国阿富汗问题谈判代表哈里札德，本周在卡塔尔首都多哈的会谈中，「将敦促塔利班停止他们的军事攻击」。美国国务院在声明中还说「哈里札德（Zalmay Khalilzad）将在多哈协助确立国际间因应阿富汗局势迅速恶化的共同应对之道。」

因阿富汗长年内部冲突引发的战事自5月以来急遽升温，当时以美国为首的联军展开撤军，最后阶段撤军将于本月底前完成。

据美国的声明说：「塔利班（Taliban）加快军事作战节奏，导致平民在双方武装冲突中伤亡，并出现所谓违反人权的暴行，引发人们高度关切。和平谈判是终结战乱唯一的道路。」

由于政府军挡不住塔利班攻势，阿富汗数个都会接连沦陷；塔利班在周末势如破竹的攻势，已夺下6个阿富汗省会。

塔利班表示，他们正往北部最大城市马萨里沙利夫（Mazar-i-Sharif）挺进，喀布尔政府若不想整个阿富汗北部易帜，马萨里沙利夫就丢不得。

随着美国即将完全自阿富汗撤军，前美国驻阿富汗大使克劳可（Ryan Crocker）稍早表示，比起塔利班速战速决夺权，阿富汗更有可能陷入长期内战。据克劳可在美国广播公司（ABC）政论节目「本周」（This Week）上表示：「比起塔利班迅速夺下整个国家，长期的内战是比较有可能的结果。他们在这点上非常精明，他们不会直接对喀布尔发动大袭击。」

克劳可补充说道：「他们（塔利班）之所以这么做，部分原因是为了要制造一种害怕与恐慌的氛围。他们取得了惊人的成功。」

国际驻军撤离行动预计将于本月底完成，克劳可表示，美国不管怎样都不会派兵回来。据克劳可指出：「总统拜登已经清楚表明，我们会退出，不插手。他将为此负责，这已经是他总统任期无法抹灭的污点。」