中国协议资助缅甸军政府发展项目

缅甸外交部周三（8月11日）宣布，中国将向缅甸政府提供600多万美元，用于资助该国21个发展项目。路透报道指，这表明中国在缅甸军政府执政环境下已恢复与该国的合作。

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缅甸军方今年2 月 1 日政变推翻民选政府，拘捕了国务资政昂山素季、总统温敏等政府官员，受到西方国家的普遍谴责，但中国对此持温和立场，表示优先事项应是缅甸保持稳定以及不干涉这一邻国的内政。

缅甸外交部在其声明中表示，中国提供的资金将用于该国文化、农业、科学、旅游及自然灾害预防等21个发展项目。声明说，缅甸周一与中国驻缅大使签署了一项协议。中国使馆则在其脸书Facebook官方账号证实了该协议的签署。

缅甸反军政府的人士批评中国对军政府的支持。自2月1日军方政变以来，缅甸前政府资政、诺贝尔和平奖得主昂山素季一直被关押，正接受多项罪名的指控审判。但北京方面否认缅甸反对派对其的批评，并表示支持通过区域外交解决缅甸当前的危机。

报道指，在谴责缅甸军政府政变的同时，西方国家继续向缅甸提供部分紧急援助，其中美国政府周二宣布提供5000万美元，用于支持缅甸救援团体应对新冠感染病例激增的状况。

近年来，随着横穿缅甸的油气管道开通，以及经济区和大型港口开发计划的实施，中国在缅甸的影响力日益增大。