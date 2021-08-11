传朝鲜不满美韩联合军演 "朝韩热线"重启2周后再度中断

美国与韩国即将进行联合军演。朝鲜领导人金正恩的胞妹、劳动党副部长金与正1 0日谴责美韩决定如期举行的联合军演“威胁朝鲜人民安全、危及朝鲜半岛局势”；批评韩国当局“背信弃义”等。美韩双方均未对此作出回应。

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朝韩关系近期因为美韩8月中旬即将举行联合军演再度交恶。韩国统一部10日晚间表示，原本当地时间下午5时的“例行电话”，朝鲜方面“无人接听”，11日早上也同样拒接。7月27日重启的“朝韩热线”2周后再度中断。

朝鲜两天拒接热线电话，据推测是借此表达对美韩下半年联合军演的不满。

据韩媒《中央日报》指出，美国与韩国当局商议，将于8月10日起进行军演前的“危机管理参谋训练”，为期4天，预计16日至26日正式进入今年下半季的“联合指挥所训练”（CCPT）。

朝鲜领导人金正恩胞妹金与正1 0日通过《朝中社》发表谈话，谴责美韩联合军演是威胁朝鲜人民安全、危及朝鲜半岛局势的自我毁灭行为；批评韩国当局“背信弃义”、“自取灭亡”，势必将付出代价，还威胁美韩不顾朝鲜屡次发出的警告实施战争演习，必将面临更严峻的安全威胁。

除了金与正，朝鲜劳动党统一战线部部长金英哲11日也批评韩国已放弃了改善朝韩关系的契机，还以敌对行为来回应朝鲜的善意。指韩国必将为此付出代价，朝鲜自此以后会让韩国意识到“做出错误决定会导致多么严重的安全危机”。

金与正还特意提到是“根据上级授意发表这项声明”，暗示这些警告话语是来自金正恩的指示。

美国国防部发言人梅纳斯拒绝回应金与正的谈话，表示美韩军演是双方共同的决定。韩国国防部也同样不愿做出回应，统一部只说，他们不会猜测朝鲜的意图，但会准备因应所有可能发生的局势变化。

针对美韩军演，《韩联社》早在今年3月便曾报导，韩国统一部明确表示，美韩联合军演无论如何都不会成为造成朝韩军事紧张的导火线。尽管金与正警告正考虑废除双方交流机构，如和平统一委员会和金刚山国际观光局等，但韩国方面回应表示，不会一直预测朝鲜会祭出的特别措施，将秉持初衷继续推动朝韩对话与相互合作。