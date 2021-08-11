台湾新民调：台湾身份认同再攀升

随着两岸关系日益恶化以及北京对台湾的打压越来越严厉，台湾人自我认同意识也越来越强烈；自认为台湾人的台湾民众持续增多，而自认为中国人的台湾民众则持续凋零。民调显示90%台湾民众自认是台湾人，65%的人愿为保卫台湾走上战场。

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据美国之音今天报道称，台湾制宪基金会星期二（8月10日）公布的一项最新民调显示，有89.9%的台湾民众认为自己是“台湾人”，而自认为是中国人的台湾民众则不到5%。制宪基金会董事长、台独大老辜宽敏在公布民调结果的记者会上表示，他盼望台湾成为正常国家，这个正常国家不是指“中华民国”，而是“台湾共和国”；他同时主张台湾以“台湾”名义参加2024年巴黎奥运会。

自从中华人民共和国1949年建政以来，台海两岸一直分离分治、互不隶属。但是北京一直视台湾为其领土主权的一部分，并誓言即使使用武力，也要实现中国大陆与台湾的统一。北京也因此长期在国际间强推“一个中国”的政策，不仅阻止与北京建交的国家再与台湾发生任何官方的关系与交往，而且在经济文化及体育领域也不让台湾使用“中华民国”或“台湾”的名称。

在刚刚结束的东京奥运会上，尽管台湾运动员获得历史上的最好成绩，他们参赛的国名却既不是“中华民国”，也不是“台湾”，而是台湾与国际奥委会在中国压力下妥协达成的“中华台北”。这不仅让全球的媒体和观众感到困扰，也让台湾观众觉得不公平。

制宪基金会的民调显示，在收看奥运比赛时，有65.1%的民众仍把“中华台北队”称为“台湾队”，称“中华队”的台湾民众只有25.7%；另有超过80%的民众对奥运比赛中不能使用中华民国的国名、国旗、国歌感到遗憾；而在两岸运动员对决比赛中，超过9成的观众会帮台湾队加油。

据该报道，在特别引人注目的国族认同问题上，这次民调显示，认为自己是“台湾人”的民众为67.9%，认为自己是“中国人”的民众仅有1.8%；认为自己既是台湾人又是中国人的民众占27.8%；而如果在“台湾人”和“中国人”之间只能二选一，那么有89.9%的民调对象认为自己是台湾人，认为自己是中国人的民调对象只有4.6%。在被问到台湾与中国之间关系走向时，有38.9%的民众偏向独立；50.1%的民众主张维持现状；另有4.7%的民众倾向统一。

面对台海日益升高的紧张情势，民调显示有36%的受访者表示他们绝对愿意为保卫台湾走上战场，28.3%的受访者说他们可能为保卫台湾走上战场，16.2%的受访者说他们绝对不会为了保卫台湾走上战场，另有7.4%的人没有意见。

在制宪议题上，有近8成的受访者支持重新制定符合台湾现状的新宪法，从而让台湾迈向正常国家，另有近8成民众支持将台湾的驻外机构名称正名为“台湾”。

在外交议题上，75.6%的民调对象对美国有好感，83.9%的民众对日本有好感，对中国有好感的民众仅为16.4%，另有70.2%的民众对中国没有好感。在受访者中，有将近9成民众支持台湾与美国和日本建立正式外交关系。

台湾制宪基金会副执行长宋承恩表示，此次东京奥运会台湾选手的表现明显有助于凝聚台湾主体意识，台湾民众对国家正常化的支持也在东京奥运会后创下新高。他强调，有65%的受访民众愿意为保卫台湾而上战场。

基金会另一位副执行长林宜正表示，在台湾人的身份认同议题上，1990年仅有13%的民众自认为台湾人，经过长达30年的民主化进程，去年自认为是台湾人的比例已经飙升至83%，而现在自认为是台湾人的比例更接近90%。

台湾制宪基金会这次民调对象来自台湾20个县市，均为年满18岁的普通民众，共完成1071分有效样本，抽样误差为正负3%。

据该报道说，台湾国立政治大学选举研究中心上个月也公布了一项类似议题的民调，结果也发现，自认为是台湾人的民众比例高达63.3%，自认为既是台湾人又是中国人的比例为31.4%，而自认为仅是中国人的比例仅为2.7%。这项民调还显示，台湾有25.8%的民众“偏向独立”，支持尽快独立者略高于5%；维持现状再做决定者28.2%，永远维持现状者27.5%；另有略高于5%的民众偏向统一，而支持尽快统一者的比例仅为1.5%。