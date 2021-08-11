日本新增确诊1万5812例创新高 关西疫情急速扩大

日本11日新增新冠确诊病例1万5812例，创新高。关西地区疫情急速扩大，目前适用“防止蔓延等重点措施”的京都府，考虑要求政府对京都府发佈“紧急事态宣言”。

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日本经济新闻报导，日本11日新增新冠确诊病例1万5812例，刷新8月7日的1万5751例，创新高。尤其以西日本为主的地区，新增病例多，有9府县确诊病例创当地新高，可看出疫情由首都圈扩大至西日本地区。

日本因染疫而症状严重者持续增加，截至10日有1332人，比前一天增加102人。

报导说，已发布防疫最高层级“紧急事态宣言”的大坂府11日新增确诊1490例，发布仅次于紧急事态宣言的“防止蔓延等重点措施”的京都府，11日新增确诊341例，皆创当地新高。京都府考虑12日召开防疫小组会议后，向政府请求对京都府发佈紧急事态宣言。

同样在关西地区的兵库县，11日新增确诊608例，是疫情发生以来第2多纪录。兵库县也考虑向政府请求对兵库县发佈紧急事态宣言。

福冈县11日新增确诊737例，已在本月5日要求政府对福冈县发佈紧急事态宣言。

东京都11日新增确诊4200例，重症者197人，连续两天创新高。东京的邻县神奈川县新增1565例、埼玉县1227例、千叶县955例。

11日确诊病例创当地新高的除大坂府、京都府以外，还有静冈县288例、三重县111例、滋贺县162例、奈良县138例、爱媛县85例、熊本县181例、鹿儿岛县108例。