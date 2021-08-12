巴基斯坦外长称，导致9名中国工人丧生的大巴遇袭案是自杀式炸弹袭击所致

巴基斯坦外交部长库雷希（Shah Mehmood Qureshi）星期四（8月12日）表示，上个月针对在巴基斯坦一个水坝工地工作的中国工人的大巴遇袭案是由自杀式炸弹袭击所致。那次袭击导致9名中国工人丧生。

广告 继续浏览后续

根据路透社的报道，库雷希表示，针对大巴遇袭案进行的调查显示，这次袭击中“有印度内阁秘书处研究分析室（RAW）和阿富汗国家安全局（NDS）的影子”。印度内阁秘书处研究分析室是印度的对外情报收集机构。

不过库雷希并没有透露印度与阿富汗情报机关涉案的详情，路透社的报道也没有提到印度和阿富汗政府对库雷希的这种说法做出任何反应。

7月14日在巴基斯坦西北部的科希斯坦，一辆搭载中国工程师的通勤大巴突然发生爆炸并坠落峡谷，导致13人死亡，其中包括9名参与当地达苏水电站大坝建设的中国公民。巴基斯坦方面最初怀疑大巴发生机械故障，但后来在事发现场发现爆裂物的痕迹，因此不排除是恐怖袭击事件。

中国国务院总理李克强则将这一事件定性为“恐怖袭击”，并呼吁巴基斯坦政府将凶手绳之于法。中国还派遣了一支由15人组成的专家组，在巴基斯坦同僚的陪伴下于7月17日前往现场勘察。

大巴遇袭两个星期后，两位中国公民在巴基斯坦南部重镇卡拉奇乘车前往该市的一个工业区，结果遭到两个骑摩托车蒙面枪手的开枪袭击，导致一位中国公民手臂中弹受伤。

巴基斯坦外长库雷希虽然指控印度和阿富汗情报机构涉入大巴袭击案，但至今并没有任何人出面，声称对这一袭击事件承担责任。