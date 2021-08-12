日本呼吁澳大利亚在地区带头抵制中国

日本防卫大臣岸信夫警告说，中国正试图用武力改变该地区的现状，并呼吁澳大利亚和其他盟国加强努力，确保北京的主导地位不是不可避免的。

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据澳大利亚悉尼先驱晨报今天报道说，日本国防部长岸信夫在他对整个印度洋-太平洋地区不断恶化的安全局势发表的立场强烈的评论中说，美国和中国之间不断变化的力量平衡 "已经变得非常明显"，而关于台湾的军事平衡已经 "大大偏向中国"。

日本防卫大臣岸信夫说，"日本的防卫政策不针对任何特定国家。但鉴于日本周围的安全环境正变得更加严酷，我们必须建立一个可以保护自己的结构。"

该报道称，岸信夫是在东京国防部的办公室接受采访，并告诉《悉尼先驱晨报》和《时代》，"[中国]正试图在武力和胁迫的支持下单方面地改变现状。他们试图把它变成一个既成事实。"

这位62岁的前首相安倍晋三的弟弟说，应该由日本议会决定该国是否需要改变其和平主义宪法以满足其安全需求。岸信夫称，"为了让我们能够应对这些挑战，我们必须做的是增强我们自己的防御能力，"他说，"今年秋季国会可能会有一场宪法辩论，但这是国会的事情。我将避免发表这样的评论。"

自民党议员花了数十年时间争论修改宪法，使其自卫队有更大的权力加入有集体利益的冲突中。2014年的立法解释允许日本军队在对其他盟国宣战的情况下保卫盟国。但安倍去年卸任时没有留下宪法遗产，此后这场辩论被冠状病毒和奥运会议题所掩盖了。

据岸信夫说，东京一直特别密切关注南海和与中国有争议领土的东海。他对英国航母打击群和德国护卫舰抵达该地区表示欢迎，但表示中国和台湾的军事差距 "逐年扩大"。中国将民主的台湾岛视为一个分离的省份，必须在2049年前与大陆统一。为了展示武力，北京在过去12个月中向台湾派遣了300多架战机扰飞。

据岸信夫说："台湾的防务稳定非常重要，不仅对日本的安全，而且对世界的稳定也是如此。”

该报道称，就在中国和台湾之间的紧张局势不断加剧，引发华盛顿关注之际，一个美国航母编队已经进入南海。

这位日本企业巨头住友公司的前高管在21世纪初住在墨尔本，他说他指望澳大利亚在东南亚和太平洋地区发挥领导作用，以对抗中国的 "一带一路 "倡议的影响。

印度洋-太平洋自由开放，是日本主导的替代 "一带一路 "的方案。自2016年以来，它一直在努力为其包括港口、铁路、公路、能源和技术在内的优质基础设施计划获得全球牵引力，但它只在今年3月得到美国总统拜登的支持时得到了真正推动。

到目前为止，日本已经加强了投资，在泰国、印度尼西亚、越南和马来西亚各地投资超过2580亿美元。随着中国在整个地区的疫苗、基础设施和经济外交的升级，东京对去年澳大利亚联邦预算中缺乏对东南亚的资助表示担忧。此后，堪培拉承诺向东盟提供5亿美元的资金，并向印度尼西亚提供15亿美元的预算支持贷款。

岸信夫说："东南亚是一个我们倍感关键的地区，" 而澳大利亚在东南亚地区以及太平洋岛屿上空有相当大的影响力。" 岸信夫说，“因此，我希望澳大利亚在促进这一自由和开放的印度洋-太平洋愿景方面表现出领导力，"他指的是日本主导的计划。

据该报道，在国家安全、人权和冠状病毒问题上发生了一系列公开争论之后，澳大利亚已经有18个多月没有与北京进行任何部长级接触。

岸信夫说，与北京进行诚实对话的最佳方式是直接在私人会议上进行对话。但是他说："我们利用首脑会议以及部长级会议，向他们坦率地逐一转达我们的关切，并要求他们采取具体行动。"我们已经向他们传达了我们对他们行为的强烈关注。但与此同时，我们在军事发展之上还有长期的经济关系以及文化关系。"

据澳大利亚悉尼先驱晨报报道说，日本反对党领袖枝野幸男上周在接受该报记者单独采访时重申了他在澳大利亚与中国的持续争端中对澳大利亚的两党方针支持。

岸信夫说，他的哥哥安倍晋三是日本任职时间最长的首相，在去年辞去最高职务以寻求对溃疡性结肠炎的治疗后，已经完全恢复了健康。岸信夫说，"他正在疗养，现在没有特别的健康问题，"他说。"安倍晋三目前正在恢复政治活动。"

这些评论可能会加剧人们对现任首相菅义伟未来的猜测，尽管日本在一场冠状病毒大流行病中举办了奥运会，并创下了金牌数量的记录，但菅义伟的支持率却只有百分之30多。

尽管处于紧急状态，日本的冠状病毒感染率仍在攀升。据岸信夫说："现在菅义伟政府的首要任务或挑战是COVID-19和恢复经济。“

日本联邦选举将于10月举行，该国正在努力使每天超过15,000个冠状病毒病例得到控制，尽管在奥运泡沫范围内只有不到500个病例。岸信夫指出，"日本国内一直有各种观点。随着这种感染病例的增加，有许多人对在日本举办奥运会持批评态度，"岸信夫说，"但是，通过组织一届安全的奥运会，我们希望这可以使人们对日本政府给予肯定。"