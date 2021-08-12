阿富汗撤军

英国派兵阿富汗撤侨

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La GB envoie des soldats en Afghanistan pour évacuer ressortissants et personnel le 12 août 2021
La GB envoie des soldats en Afghanistan pour évacuer ressortissants et personnel le 12 août 2021 © google maps
作者： 法广
19 分钟

英国将部署数百名士兵帮助侨民和翻译人员离开阿富汗。英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）表示：阿富汗局势越来越严峻。英国驻喀布尔大使馆将搬迁至更安全的地方，使馆人数将减到最少。大使留任。

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美国总统拜登（Joe Biden）一声令下，阿富汗仅余的西方国家部队急忙撤离。这使得英方处于两难的局面：把几十个陆军特种空勤团（SAS）或其他特种部队人员留在那里，而又没有美国军事基地或空中支援掩护，死灰复燃的塔利班武装早晚会找到他们。

 

而目前看阵势，塔利班有可能在三个月内占领阿富汗首都。

英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）12日表示：“我授权部署更多士兵为了协助在喀布尔的外交人员，帮助国民离开该国并支持重新安置冒着生命危险的前阿富汗雇员。“

在新闻发布会上说，英国大臣表示，走向这一步已经考虑了很久。鉴于阿富汗目前局势不得不迅速“走向这个阶段”。

英国驻喀布尔大使劳里·布里斯托 (Laurie Bristow)留在阿富汗首都。

预计第一批英国军队增援在这个周末前抵达。总人数达 600 名军人，包括医生和后勤人员。

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