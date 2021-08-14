日政府拟提前修订中期防计划，增加防卫费

据共同社8月14日援引日本政府相关人士13日透露的话报导，政府已就提前修改规定防卫装备、部队编制完善目标和详细经费的现行2019～2023年度《中期防卫力整备计划》（中期防）展开协调。

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报导指，为防备美中对立导致台湾局势紧张化和中国的海洋活动，日本政府认为有必要作为强化威慑力的一环，增加防卫费总额并加速完善。今年4月日美首脑会谈联合声明中写入的“决心强化日本的防卫力”将付诸实践。

报导称，《中期防卫力整备计划》的修改力争最快在年内实现。据相关人士透露，面向修改的讨论以日本防卫省和国家安全保障局为中心进行，8月上旬由首相菅义伟和防卫大臣岸信夫等确认了旨在强化防卫力的修改方针。今后，还将与日本财务省开展实务性的协调。

日美首脑联合声明中，写明了台湾海峡“和平与稳定的重要性”。日方也考虑到中国海警局船只相继驶入钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）周边争议海域和台湾局势，表示“为了进一步加强同盟及地区安全保障，决心强化自身的防卫力”。据悉，2021年度日本防卫费达到历史最高的5.3422万亿日元，30年间增加了约1.2倍。

此前，2018年12月18日，由时任首相安倍晋三领导的日本政府在内阁会议上正式通过了《2019年以后的防卫计划大纲》和《2019～2023年中期防卫力整备计划》。据悉，中期防卫力整备计划中明确指出继续推进“出云”级直升机母舰改装，引进18架F-35B隐形战机和27架F-35A战机。