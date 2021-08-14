美国媒体报道若塔利班攻占喀布尔北京将率先承认神学士政权

《美国新闻与世界报道》网站引述消息人士透露，若塔利班攻占阿富汗首都喀布尔，中国将率先承认神学士政权。

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有关消息指出，当神学士成功推翻获西方支持的总统加尼(Ashraf Ghani)政府，中国已做好承认新政权的准备，这个举动无疑会进一步削弱美国在阿富汗的剩余影响力，因为美国一直将承认神学士的合法性作为谈判筹码，若神学士获得中国率先承认，自然可不再理会美国。

北京过去多次公开要求神学士与加尼政府达成和平协议，这也是最佳的结局，然而据熟悉中国如何作出判断的美国消息人士指出，中国情报部门及军方对阿富汗的最新评估，已让中国领袖准备正式承认神学士。

分析指出，中国的做法将破坏美国试图向神学士施压回到谈判桌的努力。白宫发言人普萨基(Jen Psaki)12日仍说，若神学士要获得国际合法性，就须将精力投放到和平进程，但看来这已成为无意义的说法。

《美国新闻与世界报道》称，在美国宣布全面撤军，神学士发动全面进攻时，中国已准确预见局势的发展。

中国外长王毅7月28日在天津会晤神学士第二号人物、政治委员会负责人巴拉达尔(Mullah Abdul Ghani Baradar)时，将神学士称作阿富汗举足轻重的军事和政治力量，并期望在阿富汗的和平、和解和重建进程中发挥重要作用。巴拉达尔则承诺，决不允许任何势力利用阿富汗领土做危害中国的事情。

未来神学士时代阿富汗的稳定，将是中国最大的利益，这不仅打击了新疆分离主义及“东伊运”恐怖组织，也将让中国在阿富汗取得极大的经济利益。

美国政治风险分析师科尔(Anders Corr)表示，神学士的胜利指日可待，当中国承认其政权时，英国、美国和其他西方国家可能别无选择，只能与他们的敌人谈判。

另据美国《自由亚洲电台》引述路透社报导：中国宣传机器已悄然开始帮助人民作好心理准备，以接受越来越有可能发生的事情，即北京必须承认神学士政府是阿富汗的合法政权。