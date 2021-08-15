台智库国防院：美具备同时与中俄进行战争能力

台湾国防安全研究院表示，美国近日实施“大规模全球演习-2021”（LSGE21），英、澳、日等国参与，是继上世纪80年代以来最大规模全域性联合军事演习，向中、俄传达“美国有能力同时应对多条战线”强烈信号。

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据中央社报导，台湾国防部创立的智库、国防院发布《国防安全即时评析》，国防战略与资源所政策分析员江炘杓，以“美国‘全球大规模演习’的战略涵义”为题，分析演习意涵及想对中国、俄罗斯传达的信号。江炘杓指出，“大规模全球演习-2021”逾8月2日至27日实施，这是一场由美国防部制定的大规模军事演习，由印太司令部负责规划主导，参演兵力包括美国陆海空军与陆战队，及英国武装部队、澳大利亚国防军和日本自卫队，演习区域涵盖印太和中亚地区，兵力规模空前浩大，引起各方重视。

报导指，此次美方联合军演目标是强化联盟合作，确保区域稳定，加强基于国际规则的秩序，维护通信线路安全，提高装备互通性、信任与共同理解，有效应对影响所有国家安全的挑战，维持自由与开放的印太。江炘杓称，“美国在1990年代曾强调要建立‘同时打两场战争’的军事力量，到21世纪初，随中俄军事力量崛起，越来越多人相信美国已无力同时面对两场战争。但这次演习却让人联想起，美国在冷战时期为围堵苏联而致力采取的全球性演习。”

江炘杓称，“这个继上世纪80年代以来，又一次最大规模全域性联合军事演习，从东海、南海到东地中海和黑海，范围跨越17个时区，向中国和俄罗斯发出‘美国有能力同时应对多条战线’的强烈信号，彰显美国具备同时与中国、俄罗斯进行两场战争的能力”。他认为，“整体来看，美国正在为防止全面性世界大战而建构与盟军联合威慑的力量。”

据江炘杓分析，“‘大规模全球演习-2021’涵盖的军兵种相当全面，既是对军队应处能力的一种测试，也给予新的战术战法和科技装备提供一个实兵演练与验证的机会和场景”。他称，“美军这次演习既展现威慑中国和俄罗斯能力，演练同盟国之间的互通性和联合作战能力，也验证战术战法和新技术的能力，可谓一举数得。这种大规模联合军演具有明显的威慑作用和效益，研判有可能会成为每年定期实施的一种常态性演习。”