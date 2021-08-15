四国集团高官会 美官员：谈及台海和平稳定重要性

美日印澳高级官员8月12日以视频对话的形式参加了四方安全对话机制（Quad）会谈，并就于今年9月举行首次领导人面对面峰会的提议进行了协调。会后，美国国务院官员向媒体表示，四国官员“讨论了台湾海峡和平与安全的重要性，缅甸正在发生的危机，并重申了四方安全对话机制对东盟中心地位和《东盟印太展望》的大力支持。”

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据日方声明介绍，参与此次会谈的四国官员包括日本外务省综合外交政策局长冈野正敬及亚洲大洋洲局副局长远藤和也； 澳大利亚外交部副部长海赫斯特（Justin Hayhurst）和助理部长贝恩（Lauren Bain）；印度外交部美洲司联秘瓦尼·拉奥(Vani Rao)和东亚司辅秘史耐恩（Naveen Srivastava）；美国国务院东亚和太平洋事务局副助理国务卿包日强（Richard Buangan）和代理助理国务卿迪安·汤普森（Dean Thompson）。

美国国务院的声明说，“来自美国、澳大利亚、印度和日本的高级官员举行了视频会议，作为四方定期磋商的一部分，以推进自由和开放的印太地区。 这次会议寻求在拜登总统、莫里森总理、莫迪总理和菅义伟首相2021年3月12日举行的首届四方领导人峰会期间进行的历史性讨论的基础上再接再厉并加以落实。”

声明说，“四个民主国家承认，全球安全和繁荣取决于该地区保持包容性、复原力和健康。他们讨论了持续的国际合作对于结束印太地区的新冠疫情和促进经济复苏的重要性”。声明说，“官员们研究了如何在许多共同关心的议题上推进正在进行的合作，包括该地区面临的战略挑战，打击虚假信息，促进民主和人权，加强包括联合国和相关组织在内的国际机构，以及支持在印太地区容易遭受胁迫行动的国家。”

声明说，“高级官员们讨论了台湾海峡和平与安全的重要性，缅甸的持续危机，并重申了四方对东盟中心地位和《东盟印太展望》的大力支持。他们欢迎有机会继续在部长、高级官员和工作层面进行定期磋商，并在今年秋天举行第二次领导人峰会。”印方声明称，“磋商提供了一个机会，就新冠疫情在印太地区的广泛影响，以及合作努力遏制该大流行病、确保健康安全和快速经济复苏的重要性交换意见。在此背景下，他们审查了领导人宣布的四国疫苗倡议的进展，该倡议的目的是加强疫苗生产和公平获取。”

日方声明提到，“与会者欢迎包括东盟和欧洲在内的国际社会越来越多地接受‘自由和开放的印度洋-太平洋’的愿景，认为这是该地区和平与繁荣的愿景，而且在后新冠疫情世界中越来越重要。他们还重申了将该伙伴关系扩展到更多国家以进一步实现它的重要性。在这方面，与会者重申坚决支持东盟的团结和中心地位以及东盟领导的区域框架，并全力支持《东盟印太展望》（AOIP）。”

澳方声明称，“官员们注意到在落实四方领导人关于气候变化和关键及新兴技术合作的承诺方面取得的进展。他们重申，他们决心在部长们商定的优先事项上深化合作，包括海上安全、网络、基础设施、反恐、人道主义援助和救灾以及打击虚假信息。”