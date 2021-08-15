塔利班占领阿总统府 喀布尔机场出现混乱 美英军队相继抵达

当地时间8月15日夜间，阿富汗塔利班发布消息称，其已控制位于阿富汗首都喀布尔的总统府。相关电视画面已得到半岛电视台播放。此外， 北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg ）稍早通过推特表示，其已与英加等盟国的首相及外长就阿富汗局势进行了会谈，并称北约正在帮助保持喀布尔机场的开放，以促进和协调疏散工作。

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据路透社援引一名北约官员的话称，喀布尔国际机场的所有商业航班已于周日暂停。据英国广播公司（BBC）报导，只有军用飞机被允许运行。此外，根据美国大使馆刚刚发布的安全警报，喀布尔国际机场附近有枪声的报导。据BBC援引目击者的话报导说，人们被看到跑向机场停机坪上的飞机。他们说，在机场航空公司和移民服务台工作的人已经所剩无几。通过在推特上最新上传的一段视频中也可看到，疑似是阿富汗国际机场的停机坪上，大批民众在灯光下寻求找到可以登上的班机。此外，同样有美军在现场维持秩序的视频传出。另据了解，英军已抵达喀布尔参与维持秩序。

此外，一名自称是阿伊莎·艾哈迈德（Aisha Ahmad）的喀布尔大学女学生在推特上介绍了其试图前往喀布尔国际机场寻求离境之行。这名22岁的女学生在前往机场的路上于市中心看到了塔利班武装，但在终于抵达机场后由于聚集的人数过多。她决定乘车从机场回家，并在机场路边听到了枪声。她在目前最后的一条推文中写道，“陷于交火之中。#喀布尔现在#喀布尔已经沦陷#阿富汗”。她称，“谢谢你们的帮助，无法得到帮助，但现在已经晚了!这片黑暗掩埋了我的希望。”

据《纽约时报》报导，周日晚间，阿富汗前总统哈米德·卡尔扎伊在（Hamid Karzai）推特上宣布，他正在与阿富汗和平谈判代表团主席阿卜杜拉·阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）以及阿富汗伊斯兰党领导人吉尔布丁·希克马蒂亚尔（Gulbuddin Hekmatyar）一起组建一个协调委员会，以管理权力的和平移交。卡尔扎伊呼吁政府和塔利班部队都保持克制。据半岛电视台报导说，他们的记者采访了正在喀布尔总统府举行新闻发布会的塔利班战士。这些塔利班战士说，他们正在努力确保喀布尔的安全，以便在卡塔尔和首都以外的领导人能够安全返回。半岛电视台报导说，这些战士已经摘下了阿富汗的国旗。

在喀布尔的深夜，已辞职的阿富汗总统加尼（Ashraf Ghani）在脸书上发布了一份书面声明，说他已经离开了这个国家，以挽救首都免遭进一步的流血事件。“今天我面临着一个艰难的选择，”他写道。“我应该站起来面对想要进入总统府的塔利班武装分子，还是离开这个我在过去二十年里致力于保护的亲爱的国家。”加尼称，“如果我留下来，无数的同胞就会殉难，喀布尔市就会被毁掉。”他补充说，“在这种情况下，这场灾难就会降临到这个拥有500万人口的城市。”

当地时间下午6点30分，塔利班发表声明称，他们的部队正在进入警备区，以维护被政府安全部队抛弃的地区的安全。塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德（Zabiullah Mujahid）在推特上发布声明后，塔利班分子在没有遇到抵抗的情况下，在该市部分地区占据了位置。声明说，“伊斯兰酋长国命令其部队进入敌人已经离开的喀布尔市地区，因为那里有盗窃和抢劫的风险”。声明补充说，塔利班已被命令不得伤害平民，不得进入个人住宅，“我们的部队正小心翼翼地进入喀布尔市”。

下午早些时候，阿富汗内政部长阿卜杜勒-萨塔尔·米尔扎克瓦尔（Abdul Sattar Mirzakwal）宣布，已就大喀布尔的权力和平移交达成协议，他的部队正在维护安全。他说，“城市的安全得到了保证。不会有对该城市的攻击。关于大喀布尔市的协议是，在一个临时政府下，上帝保佑，权力将被移交。”米尔扎克瓦尔后来宣布在首都实行晚上9点的宵禁，并呼吁居民回家。

报导引述阿富汗驻卡塔尔多哈代表团的一名成员说，加尼与他的妻子鲁拉·加尼和两名亲信乘坐飞机离开了喀布尔，并已抵达乌兹别克斯坦，该代表团自去年以来一直在与塔利班进行和平谈判。这名官员要求不透露姓名，因为他不想在谈论总统的行踪时暴露身份。在脸书的一段视频中，阿富汗政府前首席执行官阿卜杜拉批评加尼的出逃。

阿卜杜拉先生在视频中说，“阿富汗前总统让国家和人民处于这种糟糕的境地，上帝将要求他承担责任，阿富汗人民将做出判断”。和平代表团成员说，在阿卜杜拉管理的谈判中，加尼原定于周日与一个更大的团体前往多哈谈判移交权力，但他却飞往乌兹别克斯坦。

当地时间8月15日，阿富汗第一副总统阿姆鲁拉·萨利赫(Amrullah Saleh)在推特发布动态表示，他“在任何情况下都不会向塔利班低头”。他还表示，他“不会背叛阿富汗民族英雄人物马苏德的灵魂和遗产，不会让跟随他的百万民众失望，也不会与塔利班站在同一屋檐下”。马苏德曾担任阿富汗北方联盟军事领导人，率领塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦民兵在阿富汗北部10%的领土上开展反塔利班斗争。塔利班下台后，马苏德被追授为“阿富汗民族英雄”。