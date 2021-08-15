塔利班发言人：战争已经结束 联合国秘书长呼吁塔利班克制

塔利班政治办公室发言人8月15日向半岛电视台宣称，阿富汗的战争已经结束，新政府的统治类型和政权的形式将很快明确。塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说，“没有任何外交机构或其任何总部成为目标”。他称，塔利班向各方保证，将为公民和外交使团提供安全。此外，联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）敦促塔利班和所有其他各方“保持最大限度的克制，以保护生命并确保人道主义能够得到解决”。

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塔利班发言人纳伊姆称，该组织今天看到的是其20年来的努力和牺牲的成果。他说，“我们已经达到了我们所追求的目标，那就是我们国家的自由和我们人民的独立。” 纳伊姆说，“我们不允许任何人利用我们的土地来针对任何人，我们也不想伤害别人。”他称，“我们不认为外国军队会再次重复他们在阿富汗的失败经验”。纳伊姆说，该组织准备通过对话处理国际社会的关切。目前已知，部分美英军队已经抵达阿富汗国际机场，尽管先前有报导指机场附近出现枪声，但尚可确定塔利班并未夺得对机场的控制权。

据美国全国广播公司白宫首席记者亚历山大（Peter Alexander）报导，美国军方的目标是在本周晚些时候达到每天能使5000名人员离开喀布尔的空运能力。目前，他们已经让500人飞离了阿富汗。另据熟悉情况的三位消息人士告诉美国有线电视新闻网（CNN）称，拜登政府已经削减了与美国并肩作战的阿富汗人飞往美国的航班数量，因为其优先考虑将美国人员从该国撤离。报导称，目前前往弗吉尼亚州李堡的阿富汗特别移民签证（SIV）申请人及其家人的最后一班飞机已经离开阿富汗。目前还不清楚航班的暂停会持续多久，情况仍然不稳定。截至上周，美国政府难民安置机构正在为大量难民涌入做准备，拜登政府官员正在讨论增加SIV航班的问题。

此外，一份发给联合国记者团的说明指，古特雷斯正深为关切地关注着阿富汗迅速演变的局势，因为冲突正迫使数十万人逃离他们的家园。该说明补充说，在受战斗影响最严重的社区，继续有关于严重侵犯人权的报告。古特雷斯特别关注妇女和女孩的未来，她们来之不易的权利必须得到保护，说明继续强调，“所有虐待行为都必须停止”。他呼吁塔利班和所有其他各方“确保国际人道主义法律以及所有人的权利和自由得到尊重和保护。” 该说明指，对援助的需求正在激增，而由于冲突的升级，行动环境变得更加受限。因此，古特雷斯呼吁所有各方确保人道主义行为者能够不受阻碍地进入，及时提供拯救生命的服务和援助。

古特雷斯说，“联合国仍然决心为和平解决作出贡献，促进所有阿富汗人，特别是妇女和女孩的人权，并为有需要的平民提供拯救生命的人道主义援助和关键支持”。据悉，古特雷斯将在16日联合国安理会关于阿富汗问题的公开会议上发言。此外，法国外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周日晚与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）通话。勒德里昂表示，“全面动员，使我们所有的国民和阿富汗民间社会的参与受到威胁，能够安全、迅速地撤离。”另据消息指，美英驻阿富汗大使目前均在机场继续进行工作，并没有撤离阿富汗。