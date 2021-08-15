布林肯与阿富汗总统通话 阿总统称要重振政府军士气

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）8月14日与阿富汗总统加尼（Ashraf Ghani）进行了通话。此前，加尼在当天播出的全国电视讲话中表示，作为总统，他保证将致力于阻止局势进一步动荡，遏制暴力继续蔓延，避免更多民众流离失所。

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美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)周六通过声明介绍称，“国务卿安东尼·布林肯今天与阿富汗伊斯兰共和国总统阿什拉夫·加尼谈论了阿富汗的发展。他们讨论了正在进行的减少暴力的外交和政治努力的紧迫性。国务卿强调，美国致力于与阿富汗政府建立强有力的外交和安全关系，以及我们对阿富汗人民的持续支持。”

稍早时，加尼在当天录播的全国电视讲话中表示，作为总统，他保证将致力于阻止局势进一步动荡，遏制暴力继续蔓延，避免更多民众流离失所。加尼说，“为达到这个目标，我已同各派政治领导人和国际人士启动了广泛的协商，我会很快同人民分享协商结果。”他亦指，“在目前的情况下，我们的首要任务是重振阿富汗安全和国防部队。”

阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德（Zabihullah Mujahid）当天在推特上说，塔利班已占领了巴尔赫省省会马扎里沙里夫，这是塔利班宣布占领的第22座省会城市。马扎里沙里夫是阿富汗第4大城市，也是北部省份中最大的城市。

此前，英国国防大臣华莱士（Ben Wallace）13日表示，美国从阿富汗撤军的决定是个“错误”，将导致阿富汗安全形势恶化，整个国际社会可能将为此承担后果。他说，根据撤军协议，英军别无选择，只能跟随美国撤离阿富汗。但如果阿富汗安全形势持续恶化，不排除英军重返阿富汗的可能。他还证实了英国计划向阿富汗部署600名士兵，帮助包括阿富汗翻译和英国护照持有者在内的3000人离开。

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres ）周五在纽约联合国总部向新闻界发表谈话时敦促塔利班为了阿富汗及其人民的利益，立即停止进攻，带着诚意进行谈判。他对塔利班迅速占据阿富汗大片领土导致的严峻局势表示高度关注和担忧。古特雷斯说，即使对于阿富汗这样一个经历了数十年冲突悲剧的国家来说，该国正处于又一个混乱和绝望篇章的阵痛之中。

古特雷斯说，仅在过去的一个月中，就有超过1000人丧生或受伤，赫尔曼德省、坎大哈省和赫拉特省的局势尤为严重。他说，至少有24.1万人被迫逃离家园，医院人满为患，食物和医疗用品正在减少，道路、桥梁、学校、诊所和其他基础设施正被损毁。

古特雷斯呼吁各方关注冲突造成的伤亡及其对平民的破坏性影响。他强调，在地区和国际社会的支持下，阿富汗政府与塔利班之间仍有可能通过对话化解分歧，找到解决方案。古特雷斯说，“只有阿富汗人主导的政治协商才能确保和平。”