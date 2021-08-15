拜登：不会把阿富汗战争交接给下一任总统

美国总统拜登（Joe Biden）8月14日通过白宫声明宣布增加了派往阿富汗的美军人数，以帮助从当地撤离使馆人员和阿富汗平民。他还警告正在前往喀布尔的塔利班不要阻碍这一任务。伴随着塔利班当天宣称攻下该国东部的帕克蒂亚省、库纳尔省与帕克提卡省3省的省会城市，目前阿富汗34座省会城市中已有据信21个被塔利班占领。

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拜登在白宫声明中写道，“在过去的几天里，我一直与我的国家安全团队保持密切联系，为他们指明方向，在我们结束在阿富汗的军事任务时如何保护我们的利益和价值观。”此前，白宫通过推特介绍，拜登周五与美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀和国家安全顾问沙利文交谈，“讨论了正在进行的安全缩减阿富汗境内平民足迹的努力”。白宫周六更新推文称，“今天上午，总统和副总统与国家安全团队举行了一次视频会议，讨论正在进行的缩减我们在阿富汗的平民足迹的努力。此外，总统和副总统还听取了关于海地地震的简报。”

拜登在这封最新的白宫声明中说，“首先，根据我们的外交、军事和情报团队的建议，我已经授权部署大约5000名美军，以确保我们能够有序和安全地缩减美国人员和其他盟国人员，并有序和安全地疏散在我们执行任务期间帮助我们的部队的阿富汗人和那些面临塔利班推进的特殊风险的人。”他说，“第二，我已经命令我们的武装部队和我们的情报界确保我们将保持能力和警惕性，以应对来自阿富汗的未来恐怖威胁。”他补充说，“第三，我已指示国务卿支持加尼总统和其他阿富汗领导人，因为他们寻求防止进一步的流血事件并寻求政治解决。布林肯国务卿还将与关键的区域利益相关者接触。”

拜登说，“第四，我们已经通过我们的作战指挥官向塔利班在多哈的代表转达，他们在阿富汗当地的任何行动，如果将美国人员或我们的任务置于危险之中，都将受到美国迅速和强有力的军事反应。”他续指，“第五，我已经让特蕾西·雅各布森（Tracey Jacobson）大使负责整个政府的努力，以处理、运输和重新安置阿富汗特别移民签证申请人和其他阿富汗盟友。我们对现在处于危险之中的勇敢的阿富汗男女表示同情。我们正在努力疏散数以千计帮助我们事业的人和他们的家人。”

针对塔利班在联军宣布撤离的情况下迅速向喀布尔推进的局面，拜登说，“这就是我们要做的事情。现在让我清楚地说明我们是如何走到这一步的。”他说，“美国在20年前去了阿富汗，打败了9月11日袭击这个国家的部队。这项任务的结果是在十多年前杀死了本·拉丹，并使基地组织的地位下降。然而，10年后，当我成为总统时，仍有少量的美国军队留在当地，处于危险之中，撤走他们或回到公开的战斗中的最后期限迫近。”

拜登说，“在我国20多年的阿富汗战争中，美国派出了最优秀的青年男女，投资了近1万亿美元，训练了30多万阿富汗士兵和警察，为他们配备了最先进的军事装备，并维持了他们的空军，这是美国历史上最长的战争的一部分。如果阿富汗军队不能或不愿意守住自己的国家，美国再驻扎一年或五年也不会有任何改变。而在另一个国家的内部冲突中，美国无休止的存在对我来说是不可接受的。”

拜登说，“当我上任时，我继承了我的前任达成的协议--他邀请塔利班在2019年9月11日的前夕在戴维营讨论该协议，使塔利班在军事上处于自2001年以来最强大的地位，并对美军施加了2021年5月1日的最后期限”。拜登说，“在他离任前不久，他还将美军缩减到最低的2500人。因此，当我成为总统时，我面临着一个选择--履行协议，短暂延期以使我们的部队和我们盟友的部队安全撤离，或者加强我们的存在，派遣更多的美国部队再次在另一个国家的内部冲突中作战。我是主持美国在阿富汗驻军的第四位总统，两位共和党人，两位民主党人。我不肯，也不会把这场战争交接给第五任总统。”