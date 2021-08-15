英法德向阿富汗派军机协助人员撤离 美驻喀布尔使馆降旗

随着塔利班在8月15日进占阿富汗首都喀布尔，法国、英国、德国等驻阿国际部队国家已相继宣布向喀布尔派遣军机及士兵，帮助使馆工作人员和部分阿富汗籍雇员和他们的家人撤离。此外，据美国有线电视新闻网（CNN）报导，美国驻阿富汗大使馆的美国国旗已被降下，标志着使馆撤离的最后一步。

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法国国防部长弗洛朗丝·帕利（Florence Parly）周日在推特上介绍称，“应共和国总统的要求，两架空天军运输机：一架C130运输机和一架空客A400M型军用运输机将在未来几小时内部署到阿联酋，前往阿富汗进行首次疏散。”她说，“从明天开始，这些运输机将在喀布尔和阿布扎比之间来回飞行。撤离的乘客将由驻扎在阿联酋的法国部队欢迎和安置。我向为这次阿帕干行动（opération Apagan）动员的人员的承诺致敬。”

法国外长勒德里昂（Jean Yves Le Drian）通过声明表示，“鉴于阿富汗安全局势极速恶化，法国当局已决定将其大使馆迁至喀布尔机场所在地，该机场仍在运作，并积极疏散仍在该国的所有同胞。大使馆和外交部的危机和支持中心正在与报告的法国人进行联系。这些有条不紊地疏散我国国民的行动已经进行了数周，早在7月16日，特别是在外交部多次呼吁我国国民离开该国之后，就已经包下了一架专机。”

勒德里昂称，“法国不会忘记那些为她工作过的人。早在5月，由于过去几个月的预期规划，在阿富汗的法国机构中可能受到威胁的阿富汗雇员与他们的家人一起在我国受到欢迎，即600多人，由内政部的服务部门与地方当局和来自社团界的合作伙伴共同照顾。自2013年以来，还开展了接收我们武装部队前当地招募的文职人员及其家属的行动，即超过1350名阿富汗人。”

勒德里昂说，“尽管事件加速发展，法国打算尽最大努力继续为阿富汗民间社会人士、权利维护者、艺术家和记者提供保护，他们因其承诺而受到特别威胁。正在尽一切努力尽可能地保持从喀布尔机场签发签证的能力，特别是通过派遣一个增援团，并使他们能够撤离。法国致力于声援所有捍卫自由的人。”他说，为了协调这些行动，法国外交部已经开设了一个危机小组。

勒德里昂称，“根据共和国总统的指示，武装部队部将在未来几小时内向阿联酋部署军事增援部队和航空资产，以便开始向阿布扎比进行首次疏散。法国与欧洲和美国的合作伙伴保持着长期和密切的联系，感谢阿联酋当局给予便利”。他说，“我要感谢我国驻喀布尔大使馆的所有工作人员，他们在非常困难的条件下为我国和我国的价值观做出了贡献，还要感谢外交部、内政部、国防部和我国武装部队动员起来的所有团队。”

英国国防部通过声明介绍称，“来自陆军第16空中突击旅的英国部队已经抵达阿富汗首都，在当地安全局势恶化的情况下，协助撤离英国国民和有权人士。”声明称，“皮廷行动（Operation PITTING）是对根据阿富汗搬迁和援助政策（ARAP）符合搬迁条件的英国国民和前英国工作人员的疏散提供军事支持的名称。鉴于安全局势的恶化，英国敦促英国国民立即离开阿富汗。我们正在提供支持以帮助英国国民离开，包括酌情提供紧急旅行文件和贷款。”

此外，德国外长马斯（Heiko Maas）周日向记者表示，“今天，首要任务必须是我们的国民和工作人员的安全。我们已经决定，联邦武装部队的飞机将于今晚出发前往喀布尔，协助疏散工作。”他称，“大使馆的一个核心小组将留在当地，以保持必要的行动能力。我们正在尽一切可能使我们的国民和前本地人能够离开该国。”德国防长卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）亦指，“我们将支持外交部将德国公民和其他受保护的人从阿富汗返回德国。” 她说，“我们已经为此准备好了随时可用的部队，并将尽快派遣第一批部队出征。”

据CNN报导，美国驻阿富汗大使馆内的美国国旗已经降下。周日早些时候，两名熟悉情况的消息人士告诉CNN，计划在未来72小时内将所有美国人员从驻喀布尔大使馆撤出。几个小时后，大多数美国使馆工作人员已被转移到喀布尔机场，准备乘机离开该国。另据哥伦比亚广播公司最新消息显示，美国国防部官员说，五角大楼正在向喀布尔机场再派1000名士兵。他们是美国陆军第82空降师的一部分，将于周日晚上将离开北卡州布拉格堡。这将使美军前往阿富汗帮助疏散的人数达到6000人。现在大约有3000名美军参与疏散工作。

在周日的美国国会阿富汗简报会中，参议员们被告知，有多达6万名阿富汗人可能有资格成为特别移民签证（SIV）持有人，或P1/P2难民身份申请人，像当地人权捍卫者这样的其他人，并可能需要撤离。此外，西班牙和意大利等国也相继宣布从喀布尔撤离使馆工作人员的决定。挪威外交大臣瑟雷德（Ine Marie Eriksen Søreide）称，在阿富汗总统加尼离开阿富汗后，阿富汗出现了政府真空的迹象。“目前尚不清楚谁在领导阿富汗政府，并指挥阿富汗安全部队，阿富汗可能面临政府真空的局面，这是一个非常严重的情况。”她说，“正在努力让挪威的借调员工和当地员工离开喀布尔，我们的大使馆现在已完全关闭，不再配备人员。”

芬兰外长哈维斯托（Pekka Haavisto）表示，芬兰将关闭其驻喀布尔大使馆。他称，芬兰驻喀布尔大使馆的工作人员很安全，正在等待疏散航班。约170个曾为芬兰工作的阿富汗人将从阿富汗撤离到芬兰，并将获得居留许可。瑞典外交大臣林德（Ann Linde ）在周日的新闻发布会上证实了这一点。“所有人员将不迟于16日离开。现在发生的事情很糟糕，而且速度是没有人能预料到的。”此外，俄罗斯总统阿富汗问题特别代表、俄外交部第二亚洲司司长扎米尔·卡布洛夫（Zamir Kabulov）表示，俄罗斯不担心阿富汗的局势，因为俄罗斯与阿富汗政府和塔利班都保持着联系。他称，俄罗斯准备与阿富汗过渡政府合作，但目前不讨论是否承认塔利班为该国合法当局的问题。