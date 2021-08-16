印度独立日 莫迪：勇敢地与恐怖主义和扩张主义作斗争

1947年8月15日，印度摆脱英国殖民统治，取得独立。印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）周日在德里举行的独立日庆祝仪式上讲话。在谈及外部环境时，莫迪称，“今天，世界正从一个新的角度来看待印度。这种看法有两个重要方面：一个是恐怖主义，另一个是扩张主义”。他称，“印度正在与这两个挑战作斗争，也在以克制的方式作出强有力的反应”。

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据《印度斯坦时报》报导，莫迪周日在德里红堡发表了长达88分钟的独立日演讲。他谈到了恐怖主义和扩张主义的双重挑战，暗指印度所遭遇的巴基斯坦和中国带来的挑战，以及印度加强武装部队的决心，其在印度国防制造方面日益强大的实力和政府对促进国防部门自力更生的承诺。

莫迪在讲话中说，“今天，21世纪的印度也有能力创造和实现大目标。今天，印度也正在解决那些几十年、几百年来悬而未决的主题领域”。他说，“无论是废除（保证克什米尔特殊地位的）宪法第370条的历史性决定，还是引入商品及服务税，将国家从税网中解放出来的制度，为我们的军人朋友做出的关于‘等级一退休金’的决定，以及和平解决罗摩出生地问题，我们都看到它在短短几年内实现了。”

莫迪说，“即使在这个冠状病毒时期，创纪录的外国投资也在向印度涌来。印度的外汇储备也达到了历史新高。印度还通过实施外科手术和空中打击，向国家的敌人发出了新印度的强大信息。这表明，印度正在发生变化。印度可以改变。印度可以做出最艰难的决定，即使是最艰难的决定，它也不会犹豫和停止。”

莫迪说，“我亲爱的同胞们。第二次世界大战后，全球关系的性质已经发生了变化。冠状病毒之后有可能出现一个新的世界秩序。世界已经看到并赞赏了印度在冠状病毒期间的努力。今天，世界正从一个新的角度来看待印度。这种看法有两个重要方面：一个是恐怖主义，另一个是扩张主义。印度正在与这两个挑战作斗争，也在以克制的方式作出强有力的反应。如果印度要适当地履行其义务，我们的国防准备工作也必须同样强大。”

莫迪说，“我们正在不断努力，为我们勤奋的企业家提供新的机会，并鼓励印度公司在国防领域使国家自力更生。我向国家保证，我们将不遗余力地加强我们从事国防的部队的手。”莫迪在讲话中提到了 “维克兰特”号航空母舰、印度国产轻型作战飞机和潜艇，强调这些项目突出了该国的本土制造能力。

此外，莫迪还宣布，印度将启动一项100万亿卢比(1.35万亿美元)的国家基础设施计划，这将有助于创造就业机会，并扩大清洁燃料的使用以实现该国的气候目标。虽然莫迪没有宣布该计划的细节，但他表示，计划将帮助当地制造商参与全球竞争，并创造未来经济增长的新途径。另据《印度时报》报导，印度知名智库“观察家基金会”（ORF）当天发表名为“印度青年与世界”的民调，展现了印度14个城市、2000多名年龄在18岁至35岁的青年对外交事务的看法。

报导指，该民调显示，新冠疫情、恐怖主义、网络安全、印中对峙是印度青年群体最为关心的问题。受访者对莫迪政府加入四方安全对话机制（Quad）、应对中国和巴基斯坦等国的表现感到满意，但对印度退出《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）表示反对。约80%的人认为，印度外交的优先事项应该是加强经济，其次是打击恐怖主义、深化印美关系、解决与周边国家的分歧。

报导指，调查显示，77%的印度年轻人认为美国是“最值得信赖的大国”，其次分别是澳大利亚、俄罗斯、日本、法国、英国。同样有77%的人认为中国是“最不信任的大国”。中印边境对峙事件发生后，印度政府以国家安全等为由对中国手机应用程序采取封禁措施，这一决定在所有受访者中得到了86%的支持。还有62%的受访者认为，印度应在中美关系紧张的背景下放弃“不结盟政策”，并将美国确立为盟友。

据俄罗斯卫星通讯社报导，俄罗斯总统普京向印度总统考文德和总理莫迪发贺电，祝贺印度独立日，表示进一步加强俄印关系完全符合两国人民的利益。克里姆林宫的电报说，“我们珍惜两国间保持的特权战略伙伴关系。我相信，进一步建立各个领域的俄印建设性关系完全符合我们两国人民的利益，朝着加强地区和全球层面稳定与安全的方向迈进。”普京称，印度在经济、社会等领域取得的成就得到普遍认可。他强调，印度在解决国际日程中的紧迫问题方面发挥着重要作用。