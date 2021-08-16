美国务卿就阿富汗局势与中俄印巴外长通话

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）8月16日分别与中国国务委员兼外长王毅、俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergueï Lavrov）、印度外长苏杰生（S. Jaishankar）和巴基斯坦外长库雷希（Shah Mehmood Qureshi）就阿富汗局势进行了通话。

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就布林肯与王毅的通话，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）通过声明介绍称，“国务卿安东尼·布林肯今天与中国国务委员兼外长王毅谈及阿富汗的发展，包括安全局势和我们各自为使美国和中国公民获得安全所做的努力。”布林肯在推特上写道，“我与中华人民共和国国务委员兼外交部长王毅就阿富汗的事态发展和我们各自为使我们的公民安全回国所作的努力进行了交谈。”

据中国官媒新华社报导，王毅阐明了中方对阿富汗局势的立场，并称事实再次证明，把外来模式生搬硬套到历史文化及国情截然不同的国家水土不服，最终难以立足。一个政权没有人民支持是立不住的，用强权及军事手段解决问题只会使问题越来越多。这方面的教训值得认真反思。

王毅称，中方愿同美方沟通对话，推动阿问题实现软着陆，促使阿不再发生新的内战或人道主义灾难，不再成为恐怖主义滋生地和庇护所，鼓励阿建立符合阿国情、开放包容的政治架构。他说，美应在助阿维稳防乱、和平重建上发挥建设性作用。美前一段仓促撤军已对阿局势造成严重负面影响，下步如再制造出新的问题，更不是一种负责任的态度。

就美俄外长的通话，普莱斯介绍称，“国务卿安东尼·布林肯今天与俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫谈论了阿富汗的事态发展，包括安全局势和我们为使美国公民和脆弱的阿富汗人获得安全而做出的努力。”布林肯在推特上写道，“我今天与拉夫罗夫外长交谈，讨论了阿富汗问题。”据俄罗斯外交部的声明指，“双方讨论了阿富汗国家元首出逃后的局势、现任当局的解体以及正在发生的事实上的政权更迭。”

声明称，“国务卿报告了美国政府在疏散美国驻喀布尔大使馆的背景下正在采取的行动，以及当前局势引起的紧急人道主义关切。”声明指，“谢尔盖·拉夫罗夫向他的同事通报了俄罗斯对局势的评估以及俄罗斯大使馆为帮助确保稳定和法治而与阿富汗所有主要政治力量代表进行的接触。”

声明称，“外长们同意继续在中国、巴基斯坦、其他有关国家和联合国代表的参与下进行磋商，为在新条件下启动阿方包容性对话创造先决条件。”

此外，布林肯当天还与苏杰生就阿富汗局势进行了通话。这位印度外长在推特上介绍说，“与国务卿布林肯讨论了阿富汗的最新发展。强调了恢复喀布尔机场运营的紧迫性。深为赞赏美国在这方面正在进行的努力。”

印度是本月联合国安理会轮值主席国，苏杰生说，“联合国安理会今天就阿富汗的事态发展进行了重要的讨论。表达了国际社会的关切。期待在我与联合国的接触中讨论这些问题。”

布林肯另与库雷希进行了通话。库雷希介绍说，“与国务卿布林肯就迅速变化的阿富汗局势进行了交谈。他强调了包容性政治解决的重要性，认为这是向前发展的最佳途径。强调巴基斯坦将继续与美国/合作伙伴紧密合作，支持一个和平与稳定的阿富汗。”

库雷希说，与布林肯“分享了美国继续与阿富汗进行经济接触的至关重要性。讨论了巴基斯坦为促进外交使团、国际组织、媒体等人员和工作人员的撤离而开展的工作。”

此前，布林肯15日已与澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）、法国外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）、德国外长马斯（Heiko Maas）和挪威外长瑟雷德(Ine Marie Eriksen Soreide)就阿富汗的发展，包括安全局势交换了意见。