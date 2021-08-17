一架从喀布尔机场起飞的美军运输机撤离始末

据美国国防部官员和《防务一号》网站获得的照片显示，美国空军一架C-17环球霸王III型运输机周日晚些时候从喀布尔安全撤离了大约640名阿富汗人。这架美国空军从喀布尔到卡塔尔的疏散飞行接近于有史以来，乘坐该运输机飞行的最多人员的记录。

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报导指，这一撤离航班被认为是有史以来乘坐C-17运输机的人数最多的一次，这种大型军用货运飞机已经被美国及其盟国使用了近三十年。据飞行追踪软件显示，这架飞机隶属于美国空军第436空运联队，总部设在特拉华州的多佛尔空军基地。

一位美国国防部官员说，使用呼号“Reach 871”的C-17运输机并不打算装载如此重的货物，但被允许撤离的阿富汗人惊慌失措地把自己拉到飞机半开的斜坡上。一位国官员说，“机组人员没有试图强迫这些难民离开飞机，而是做出了离开的决定。”该国防官员说，“当飞机抵达目的地时，大约有640名阿富汗平民下了飞机。”

报导指，周日晚些时候，当机组人员估计他们载有800名乘客的音频被发布到网上时，该航班的消息在美国传开了。一位不愿透露姓名的国防部官员说，真正的数字是大约640人。该官员说，这一航班是能够在机上有数百人的情况下起飞的几次航班之一，其他一些航班的装载量可能比640人还要多。

2013年，一架C-17运输机撤离了670名逃离菲律宾台风的人。与那次疏散一样，从喀布尔飞往卡塔尔乌代德空军基地的阿富汗人坐在飞机的机舱地板上。据一位熟悉飞机操作手册的消息人士称，这一程序被称为“地板装载”；乘客挂在从墙到墙的货物带上，作为临时的安全带。