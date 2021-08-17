小布什呼吁拜登政府为接收阿富汗人缩减程序

美国前总统小布什（George W. Bush）8月16日携夫人劳拉·布什（Laura Bush ）就阿富汗局势发表声明表示，“劳拉和我，以及布什总统中心的团队，作为美国人，随时准备在这个需要的时候提供我们的支持和援助。让我们大家决心团结一致，拯救生命，为阿富汗人民祈祷。”

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2001年“9.11事件”发生后，正是在小布什的带领下美国及联军进驻阿富汗对袭击元凶基地组织和塔利班开展了军事行动。小布什夫妇在声明中表示，“劳拉和我一直怀着深深的悲痛看着在阿富汗发生的悲惨事件。我们的心情很沉重，既为遭受如此多苦难的阿富汗人民，也为付出如此多牺牲的美国人和北约盟友。”他称，“现在面临最大风险的阿富汗人正是那些一直站在他们国家内部进步前沿的人。拜登总统已承诺将这些阿富汗人与美国公民和我们的盟友一起撤离。美国政府有法律权力在紧急人道主义危机期间为难民减少繁文缛节。而且，我们有责任和资源确保他们现在的安全通道，没有官僚主义的拖延。我们最坚定的盟友，以及私人非政府组织，已经准备好提供帮助。”

声明称，“劳拉和我相信，疏散工作将是有效的，因为它们是由美国武装部队、外交使团和情报界的杰出人员执行的。我们想与他们以及在阿富汗服役的退伍军人直接对话。”声明续指，“你们中的许多人都在处理战争带来的创伤，包括有形的和无形的。而你们中的一些兄弟姐妹在反恐战争中做出了最大的牺牲。每一天，我们都为你们的承诺和勇气感到谦卑。你们消灭了一个残暴的敌人，不让基地组织有安全的庇护所，同时建造学校，运送物资，提供医疗服务。你们使美国免遭进一步的恐怖袭击，为数百万人提供了二十年的安全和机会，并使美国感到自豪。我们从心底里感谢你们，并将永远尊重你们的贡献。”

声明称，“在这样的时刻，保持乐观可能是很难的。劳拉和我将坚定不移地保持这种态度。与我们的国家一样，阿富汗也是由坚韧不拔、充满活力的人民组成的。近65%的人口在25岁以下。他们对机会、教育和自由的选择也将决定阿富汗的未来。正如在全国各地为女孩和妇女开办学校的阿富汗学习研究所的萨科纳·亚科比博士（Sakena Yacoobi ）本周写道。‘虽然我们害怕，但我们并没有被打败’。她补充说：‘思想不会轻易消失。人们无法扼杀风中的私语。塔利班不能粉碎一个梦想。我们将取得胜利，即使需要的时间比我们希望的要长’。 ”声明称，“劳拉和我，以及布什总统中心的团队，作为美国人，随时准备在这个需要的时候提供我们的支持和援助。让我们大家决心团结一致，拯救生命，为阿富汗人民祈祷。”