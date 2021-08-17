拜登就阿富汗局势与约翰逊通话:下周举行七国集团线上峰会

美国总统拜登（Joe Biden）8月17日与英国首相约翰逊（Boris Johnson）就阿富汗局势进行了通话。

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据白宫的声明介绍称，“拜登总统和约翰逊首相今天就阿富汗的事态发展进行了通话。他们赞扬了两国的军事和文职人员的勇敢和专业精神，他们正在喀布尔并肩工作，疏散他们的公民和协助战争努力的阿富汗国民。他们还讨论了盟国和民主伙伴之间就今后的阿富汗政策继续进行密切协调的必要性，包括全球社会能够为难民和其他弱势阿富汗人提供进一步人道主义援助和支持的方式。他们同意在下周举行一次虚拟的七国集团领导人会议，讨论一个共同的战略和方法。”据信，约翰逊是拜登自塔利班占领喀布尔后通话的第一位外国领导人。

英国首相府的声明说，“双方领导人欢迎美国和英国在最近几天为帮助我们的国民、现任和前任工作人员以及其他人从阿富汗撤离而进行的合作。他们决心在未来几天和几周内继续在这方面密切合作，以使尽可能多的人离开该国。首相和拜登总统一致认为，全球社会需要团结起来，防止阿富汗出现人道主义危机。首相概述了英国的计划，包括增加对该地区的人道主义援助和重新安置难民。”

英方声明说，“首相强调，重要的是不要失去过去二十年来在阿富汗取得的成果，保护我们免受任何新出现的恐怖主义威胁，并继续支持阿富汗人民。首相和总统期待着在未来几天的七国集团领导人虚拟会议上进一步讨论这一问题。”